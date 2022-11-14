新北17歲少年無照騎車！拒檢衝撞女警　下秒慘遭壓制逮捕

▲17歲陳姓少年無照又未戴安全帽騎車，見警方攔查還不減速，女警遭撞擊倒地手腳受傷。（圖／翻攝畫面）
▲17歲陳姓少年無照又未戴安全帽騎車，見警方攔查還不減速，女警遭撞擊倒地手腳受傷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-11-14 21:09:35

新北耶誕城在11月11日開城，吸引不少民眾到場同樂，不過當天卻有一名17歲陳姓少年，在活動結束後，未戴安全帽就騎機車返家，見警方攔查還強行穿越，當場撞上海山交通分隊羅姓女警，導致女警左腳大小腿有撕裂傷和挫傷，現場在旁員警見狀後，趕緊將少年壓制並逮補帶回，訊後依妨害公務、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並針對無照駕駛、未戴安全帽共開罰6500元罰緩及查扣車輛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲無照少年撞上女警後也倒地，在場員警趕緊壓制，將人逮補送辦（圖／翻攝畫面）
▲無照少年撞上女警後也倒地，在場員警趕緊壓制，將人逮補送辦（圖／翻攝畫面）
據了解，案發當時，警方正在板橋區縣民大道及新站路口，執行21至23時違規取締告發勤務，陳姓少年騎乘機車，被警方注意到未戴安全帽，後方還載著友人因此上前攔查，不料，陳姓少男卻拒絕受檢，甚至還企圖強行通過，當場衝撞上前方的女警，導致其左小腿撕裂傷、左大腿挫傷及右臂燙傷，送往亞東醫院救治，幸無生命危險。

支援警力到場，見陳姓少年撞上女警後摔車，也趕緊趨前壓制，並將少年與後方乘客2人依現行犯逮捕，經調查，陳男為無照駕駛，現場先依法製單告發6000元罰緩，以及未戴安全帽500元罰緩，並查扣車輛，訊後再依妨害公務及傷害罪嫌移請新北檢偵辦。

▲新北市海山分局交通分隊羅姓警員，本月（11）11日新北耶誕城執勤時，遭未戴安全帽、無照駕駛的陳姓少年衝撞受傷。（圖／翻攝畫面）
▲新北市海山分局交通分隊羅姓警員，本月（11）11日新北耶誕城執勤時，遭未戴安全帽、無照駕駛的陳姓少年衝撞受傷。（圖／翻攝畫面）
據統計，海山分局執行11月11日新北市耶誕城開城勤務，共計取締交通違規86件、攔截1架非主辦方操作之無人機計及查扣無照駕駛車輛5部。警方呼籲，駕駛人除遵守交通規則及注意行車安全，遇警方執行勤務攔查時，依法有配合義務，切勿心存僥倖加速逃逸，以維自身及他人交通安全。如有妨害警方依法執行公務行為，將依法嚴辦，民眾切勿以身試法。（編輯：林莞茜）

屁孩酒駕釀1死1傷！企圖奪槍+襲警　被射中腿部倒地哀嚎

4惡煞持棍棒闖校園！男大生疑欠20多萬　頭破血流又斷腿

又見台版柬埔寨詐團！6人求職被騙遭囚　警逮7嫌聲押獲准

台61驚見「腐爛神」路過！泥漿狂洩百公尺　7小時才清完

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀