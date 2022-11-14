新北17歲少年無照騎車！拒檢衝撞女警 下秒慘遭壓制逮捕
新北耶誕城在11月11日開城，吸引不少民眾到場同樂，不過當天卻有一名17歲陳姓少年，在活動結束後，未戴安全帽就騎機車返家，見警方攔查還強行穿越，當場撞上海山交通分隊羅姓女警，導致女警左腳大小腿有撕裂傷和挫傷，現場在旁員警見狀後，趕緊將少年壓制並逮補帶回，訊後依妨害公務、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並針對無照駕駛、未戴安全帽共開罰6500元罰緩及查扣車輛。
據了解，案發當時，警方正在板橋區縣民大道及新站路口，執行21至23時違規取締告發勤務，陳姓少年騎乘機車，被警方注意到未戴安全帽，後方還載著友人因此上前攔查，不料，陳姓少男卻拒絕受檢，甚至還企圖強行通過，當場衝撞上前方的女警，導致其左小腿撕裂傷、左大腿挫傷及右臂燙傷，送往亞東醫院救治，幸無生命危險。
支援警力到場，見陳姓少年撞上女警後摔車，也趕緊趨前壓制，並將少年與後方乘客2人依現行犯逮捕，經調查，陳男為無照駕駛，現場先依法製單告發6000元罰緩，以及未戴安全帽500元罰緩，並查扣車輛，訊後再依妨害公務及傷害罪嫌移請新北檢偵辦。
據統計，海山分局執行11月11日新北市耶誕城開城勤務，共計取締交通違規86件、攔截1架非主辦方操作之無人機計及查扣無照駕駛車輛5部。警方呼籲，駕駛人除遵守交通規則及注意行車安全，遇警方執行勤務攔查時，依法有配合義務，切勿心存僥倖加速逃逸，以維自身及他人交通安全。如有妨害警方依法執行公務行為，將依法嚴辦，民眾切勿以身試法。（編輯：林莞茜）