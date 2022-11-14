拚左楠四席全上　陳其邁「顧家」派分身進駐輔選

高雄市長陳其邁今（14）日啟動搶救車隊大掃街，陪同民進黨提名的非現任議員及新人進行車隊掃街，今日晚間壓軸來到他設籍的左營、楠梓，替在地唯一提名的新人黃偵琳輔選，由於陳其邁必須全市輔選，所以指派分身「陳小邁」進駐黃偵琳競選總部，24小時全力輔選，「顧家」的意味不言可喻，要讓左楠四席全上，拚議會過半。
陳其邁指出，黃偵琳在他首次競選市長時，就到競選辦公室擔任輔選幹部，也在立法委員劉世芳服務處擔任執行長、積極參與各項運動，希望未來有一席新好議員進到議會，所以特別拜託左楠鄉親，「多一票給新人黃偵琳」，讓她順利當選。
事實上，陳其邁日前曾於後援會成立大會公開表示「最煩惱黃偵琳」，加上陳其邁設籍左楠，因此今日特地拉抬黃偵琳，還特別指派「分身」進駐黃偵琳競總，要黃偵琳幫忙「顧家」的意味不言可喻，民進黨在左楠提名四席議員，其中三席是現任，黃偵琳是唯一的新人，左楠四席全上，議會才會過半。
黃偵琳受訪時表示，非常感謝陳其邁市長今天撥空陪同車掃，因為目前是選區內最危險的一席，需要市長大力幫忙。
車隊掃街時，因為入夜光線較暗，所以黃偵琳做了很多發光的手舉牌，如「你是我的巧克力」、「左楠好俗女」，希望與市民朋友還有觀看直播的網友增加互動。由於陳其邁是全台灣都知道的「貓奴」，黃偵琳別出心裁，特別戴上發光的貓耳髮箍，增加吸睛亮點。