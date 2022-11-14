《全明星4》狀元退賽淹淚海 各務孝太不捨「她很努力」
《全明星運動會4》的女狀元林玉書，因骨膜裂掉忍痛退賽，黃隊成員和領隊郭泓志哭成一片淚海，各務孝太透露其實之前拍《第9節課》就和林玉書合作過，參加比賽再次遇到林玉書是安心的，她也率先拿下MVP，讓各務孝太很佩服，一直想向她看齊，「我非常清楚玉書為了訓練所下的努力多麼的多。」
林玉書在昨（13）日播出的節目中哭慘，她一直自詡「能力者」想扶持黃隊，但是因傷表現受限，黃隊獎盃數也逐漸被紅隊、藍隊追上，她說：「不想因為自己自私，讓我這個沒有戰力的人繼續留在這裡。」郭泓志聽了泣不成聲，「運動員最辛苦的是跟傷痛相處，我花很久的時間去克服。」他本想在林玉書參加的最後一集，帶領黃隊拿下1勝，可惜無法如願。
黃隊經歷敖犬及邱子芯加入、林玉書退賽，成員大洗牌，40歲敖犬作為生力軍，各務孝太受訪表示，因為敖犬在團體生活過，所以善於給大家鼓勵，很知道團體生活的眉角如何克服，「比較訝異的是訓練至今，他完全沒有表現不耐煩或生氣，立刻跟大家打成一片。」
先前黃隊自主訓練排球，每天至少5小時以上高強度運動，各務孝太提到跟紅隊比賽時，大家在高強度訓練之下情緒起伏比較大，當時有人訓練不認真，各務孝太第一次嚴肅表達要大家認真訓練的情緒，把所有人嚇了一跳，但結束後已跟隊友們講開，情緒平復後已經沒事了。