名家論壇》單厚之／高虹安犯了「天下政客都會犯的錯」？

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高虹安今天記者會的重點大致是：
- 週刊報導的電子檔容易遭變造，高虹安自己手上沒有、也不知真偽，但即便資料是真，過往的判例也不違法。
- 高虹安自己知道辦公室有公積金、有回繳，但那是別的辦公室和助理帶來的慣例，自己並沒有壓迫或要求助理做這件事，也不瞭解那筆帳。
- 關於帳目中為何會出現洗頭、卸妝棉等私人用途？高虹安則說，自己已經要求助理代墊她私人用途的費用，要向她請款；她沒看過這個帳目，所以不知道助理為何沒請款，自己很多的墊款，公積金裡面也沒有記到。
日前柯文哲為高虹安辯護時曾說過「理工女所作所為一定合法」。所謂的「理工男」、「理工女」在一般人的認知中，是直率、不諳人情事故的同義詞，但如今高虹安的回應，卻像是「犯了天下男人都會犯的錯」，只有「無罪辯護」、沒有宣稱「完全合法」的底氣。
從媒體報導的風向來看，即便是傳統偏藍的媒體，如今也甚少願意完全站在高虹安那一邊。而國民黨的政治人物，早在高虹安嗆林耕仁是「當選機率極低的候選人」之後，就都不得歸隊挺林耕仁了。
「助理門」從10月31日林耕仁爆料起延燒至今，即便林耕仁已經宣布收手，競總稱讚高虹安「不是壞人」，但「助理門」仍有越演越烈之勢。而高虹安的回應一直卻像是擠牙膏，甚至越來越左支右絀，除了質疑媒體和爆料者的動機之外，至今提不出任何有力的反擊。
而高虹安日前突兀的住院吊點滴，又突然拜訪新竹縣長楊文科，更難免引起「避風頭」的聯想。不僅傷害了原本清新的形象，也讓人懷疑高虹安未來面對挑戰和挫折時，是否有足夠的能力應付。所以最新出爐的部分民調，高虹安不僅和沈慧虹間的差距縮小，中間和年輕選民也有部分的流失。
民眾黨7月11日才正式提名高虹安，原本還一直猶豫要不要參選的高虹安，能在短短4個月的時間在風城捲起一股旋風，基本上是拜民進黨所賜。如果不是蔡英文強勢提名林智堅、沈慧虹，高虹安很可能根本就不會選；如果沒有「論文門」、「球場門」，高虹安也不會以空戰可打；之後的論文抄襲案、資策會，更是把高虹安打到一個全國矚目的高度，自然而然把林耕仁完全邊緣化。
過去很長一段時間，高虹安一直都是「討厭民進黨」的象徵，所以藍軍支持者寧可棄林耕仁、怨韓國瑜，也熱情擁抱高虹安。這樣的氛圍至今仍沒有消散，所以高虹安在民調上，仍然小幅領先沈慧虹。但若高虹安仍持續以這種「天下烏鴉一般黑」、「犯了天下政客都會犯的錯」的姿態來面對「助理門」，選前最後幾天的高度跟氣勢就很難維持，而這很可能就是最後勝負的關鍵。
●作者：單厚之／資深媒體人
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