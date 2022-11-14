增2例流感重症「1例死亡」　莊人祥：公費流感疫苗剩2成

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莊人祥說，這名個案11月5日發病，當天就入住加護病房，持續呼吸急促、呼吸困難及咳嗽，7日流感快篩，結果為A型流感陽性，給予流感抗病毒藥劑等治療，但仍不幸於11月9日不治，經病毒定序結果為A型H3N2。
另外，國內還新增了一名未滿5歲幼童流感重症個案，莊人祥說，這名重症男童沒有潛在病史，沒有接種過本季流感疫苗，10月31日發病，11月2日症狀惡化安排入住加護病房，給予流感抗病毒藥劑，所幸症狀好轉，已於11月8日出院。
疾管署統計，本流感季已累計3例流感併發重症確定病例，均感染A型H3N2，且均未接種本流感季疫苗。
雖近一週門急診類流感就診人次略降，但仍高於2020年及2021年同期，流感病毒檢出以A型H3N2為主，莊人祥再次提醒，65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種，並建議民眾接種前請先洽詢。
莊人祥說，截至11月13日，629萬劑公費流感疫苗已使用超過514萬劑，整體使用率已超過8成，部分需保留供應給校園已造冊學生，剩餘量將少於2成可供其他公費對象接種。
今年公費流感疫苗接種情況比去年更踴躍，特別是65歲以上長者接種率47.1%，已較去年同期高出15個百分點，學齡前嬰幼兒接種率46.2%，較去年同期高出0.5個百分點。（編輯：陳清芳）1111114