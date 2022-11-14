五月天首赴賭城開唱！擔憂酬勞不保：貢獻的柱子還在

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而冠佑則為了這次北美行特別練了英文，帶著旅行用的英文書，率先以英文跟大家招呼，接著他說：「書的下一句是how much? 還有it’s very good, delicious等餐廳用語，看一看不太對！」不管如何，最重要的是就是能和歌迷見面，五月天以興奮之情面對時差的逆襲，誠意十足嗨唱到最後。
五月天原定在拉斯維加斯、紐約各開一場演唱會，沒想到一開賣即秒殺，拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館緊急加開一場，11月12日、13日吸引2.2萬名爆滿的歌迷，更有遠從溫哥華前往賭城赴約的歌迷，五月天「五」所不在，街頭滿滿的五月天演唱會海報，也成為歌迷打卡熱點。
五月天一開場帶領滿場歌迷「離開地球表面」，從極具爆發力的《盛夏光年》、《愛情萬歲》、《派對動物》、《瘋狂世界》等歌，到《知足》、《倔強》的大合唱，濃烈的思念之情一次宣洩，聽到熟悉的大合唱，怪獸感動地說：「這麼久沒來美國演出，你會覺得是新的觀眾或比較不認識五月天的人，但剛唱到《知足》的時候，我聽到大家合唱的聲音，那個聲音跟我們在台北聽到的聲音一樣大聲，我知道大家沒有忘記五月天、沒有忘記五月天的歌。」
首度到拉斯維加斯開唱，五月天也把握時間看秀、逛街、吃漢堡，11月19日他們將到紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心開唱、接著12月3日飛新加坡的新加坡國家體育館，12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日，「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將在桃園國際棒球場舉辦，8晚現場感動狂歡，珍惜這10年一刻的萬人再聚首。