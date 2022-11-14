高雄市政總回顧！「5好政見」如何解決低薪、空品問題？
今（2022）年年底的壓軸大事非「2022九合一大選」莫屬了！面對選舉日步步逼近，身為即將實踐公民投票權利的你，想好要將神聖的一票投給誰了嗎？綜觀各縣市的選戰，依舊打的如火如荼，而你我該如何審視各候選人的政見與未來前景能否緊扣接軌呢？對此《NOWnews今日新聞》民調，11月8日至11月14日以國民黨候選人柯志恩的「五好政見」，反思高雄近年市政發展，在地人有感嗎？
根據《NOWnews今日新聞》網路民調，「請問您認為高雄人的平均薪資是否有提高？」84.81%的人表示「沒有」；僅有10.13%的人表示「有」，5.06%表示「沒意見」。
再來「請問您認為高雄的空氣品質是否有改善？」，87.34%表示「沒有」，7.59%表示「有」，5.06%則是「沒意見」。而對於「是否認同大學學貸利息全額補助再延長？」有54.43%的人表示「認同」；30.38%表示「不認同」；15.19%「沒意見」。
不過在「產業多元化是否能夠解決高雄長期低薪問題？」有50.63%認為「不能」，44.3%認為「能」，5.06%選擇「沒意見」。最後，「目前雙北有三個高鐵站，您是否認同高雄應有第二個高鐵站來均衡區域發展？」，45.57%的網友「認同」；41.77%則不認同；12.66%「沒意見」。
事實上，國民黨高雄市長候選人柯志恩在電視政見發表會，提出經濟、南北高雄、空氣、教育、生活等「五好政見」，目的在於訴求讓高雄往前跨出一大步，同時幫助年輕人不再北漂，解決失業及低薪問題等方案。而究竟高雄人買不買單，又對目前市政是否滿意，最終還是得等到26日選完開票見真章。