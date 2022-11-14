讚最年輕的戰將　陳其邁拜託：左楠多一票給新人黃偵琳

高雄市長陳其邁今 (14) 日啟動搶救車隊大掃街，陪同黨籍提名的非現任議員及新人車隊掃街，今天晚間壓軸來到自己設籍的左營、楠梓，替在地最重要的戰將、也是唯一提名的新人黃偵琳輔選。陳其邁呼籲市民朋友多一票給新人黃偵琳，讓她順利當選；並指派分身「陳小邁」進駐黃偵琳競選總部， 24 小時全力輔選，讓左楠四席全上，拚議會過半。

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▲陳其邁希望未來有一席新好議員進到議會，所以特別拜託左楠鄉親，「多一票給新人黃偵琳」，讓她順利當選。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳其邁指出，黃偵琳在他首次競選市長時，就進駐到競選辦公室擔任輔選幹部，也在立法委員劉世芳服務處擔任執行長、積極參與各項運動，可以說是最年輕的戰將。陳其邁希望未來有一席新好議員進到議會，所以特別拜託左楠鄉親，「多一票給新人黃偵琳」，讓她順利當選。

▲為入夜光線較暗，所以做了很多發光的手舉牌，如「你是我的巧克力」、「左楠好俗女」，由於陳其邁是全台灣都知道的「貓奴」，黃偵琳特別戴上發光的貓耳髮箍，增加亮點吸睛裁。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳其邁日前曾於後援會成立大會公開表示「最煩惱黃偵琳」，加上陳其邁設籍左楠，因此今天拉抬黃偵琳，還特別指派「分身」進駐黃偵琳競總，要黃偵琳幫忙「顧家」的意味不言可喻，更是向左營楠梓的鄉親宣示務必讓黃偵琳當選的決心。

民進黨在左楠提名四席議員，其中三席是現任，黃偵琳是唯一的新人，選情危急；讓黃偵琳當選，左楠四席全上，議會才會過半，這也是陳其邁未來推動市政能否順利的關鍵。

黃偵琳表示，表示非常感謝市長陳其邁今天撥空陪同車掃，因為目前是選區內最危險的一席，需要市長大力幫忙。黃偵琳指出，希望自己當選過關，能讓議會因此過半，做市長最大的後盾。