雙11超會買！第1小時業績暴增55倍 熱銷榜Top3出爐
被視為年度最大購物節的「雙11」日前正式結束，根據蝦皮統計，活動開跑第1小時的買氣比平日狂增55倍，中午12點也出現了另一波業績高峰，推測應該有不少上班族趁著午休時間線上掃貨，而今年熱銷品類以「居家生活」、「美妝保健」、「美食」為熱銷Top 3，站上也出現了「百萬刷手」，一次下單了SYM三陽機車、神秘農場後背包、HOKA ONE ONE登山鞋等商品。
蝦皮購物今年「雙11」祭出0元起免運、商城85折及領免運玩遊戲抽1年搭機免運等多重優惠，成功炒熱買氣。11/11當天第1分鐘消費者即購買超過400萬個商品，可見不少消費者在購物節正式開打前就已物色好購買商品，待活動開跑立刻清空購物車。
而觀察各品類的銷售表現，依舊由「居家生活」、「美妝保健」、「美食」穩坐熱銷品類前三名的寶座，其中口罩、酒精等防疫商品在後疫情時代更成為不可或缺的民生必需品，許多消費者在雙11當天進行補貨。而年末適逢家中電器汰舊換新的好時機，在優惠券助力下帶動3C、家電類別表現，iPhone 14 Pro坐上了手機與平板類別熱銷冠軍，而家電類的銷售冠軍則由掃地機器人奪下。
台灣人想出國的心不僅可以從天天爆滿的護照申辦櫃台及國際旅展滿到漫出來的觀展民眾看出來，更反映在蝦皮購物攜手台灣虎航所推出的「1年搭機免運」活動，共有超過1,300萬人次參與開啟環遊機票寶箱。此外，1蝦幣起抽台灣虎航來回機票、抽1,111元機票折抵金的活動更累計近3.5萬人兌換，民眾參與的踴躍度超越平日10倍。