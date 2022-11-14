鳳山客家大團結！李榮豐力挺林智鴻籲勿分票

世界台灣客家聯合會秘書長李榮豐博士，今（ 14 ）日陪同客家子弟林智鴻車隊掃街，這也是繼十多個客家社團領袖正式聯名推薦林智鴻後，再次以大動作展現客家團結相挺的決心。李榮豐指出，但他目前飽受分票危機，呼籲客家鄉親切勿分票，團結支持萬巒泗溝水出身，最具客家情義的林智鴻繼續連任。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界台灣客家聯合會秘書長李榮豐博士，今天陪同客家子弟林智鴻車隊掃街，這也是繼十多個客家社團領袖正式聯名推薦林智鴻後，再次以大動作展現客家團結相挺的決心。（圖／記者郭凱杰翻攝）

出身萬巒泗溝水的林智鴻表示，他心心念念就是要「壯大客家」，讓鳳山成為六堆文化門戶，有幸獲得高雄市客家文化事務基金會、高雄市屏東客屬同鄉會、台灣六堆觀光產業發展協會、世界客屬高雄市分會等十多個在地客家公民團體的聯名推薦肯定，他與李榮豐都期待，客家鄉親能透過這場選舉，再次團結起來，守護真正為客家發聲的議員能夠留住，讓客家最堅定的一席，能夠繼續為鄉親服務。

李榮豐指出，林智鴻這四年來，持續在社政部門質詢爭取「六堆客家產業門戶在鳳山」，並成功爭取在黃埔新村設「鳳山客家文創中心」，拚年底完工，而高雄市客家人口 5 年來增加 5 萬人已逾 40 萬 7 千，鳳山區有 7 萬多人居冠，不論是高雄還是鳳山，都非常需要這種有想法、有做法、有實績的客家青年繼續留在這裡議會，為文化傳承的偉大使命盡力發聲。

李榮豐也認為，林智鴻對客家族群的照顧不止在社區裡、在議會裡，更透過國際客屬鄉親的連結，讓全世界看見客家文化在高雄的美好，以 2019 年林智鴻與高雄市政府客委會前主委廖松雄、高雄市客家公共事務協會理事長劉達景率團前往汶萊，與當地汶萊客家公會進行交流，就是最好的客家城市外交典範。