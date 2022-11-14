FTX破產！幣圈血流成河「投資損失慘重」　財政部說話了

▲加密貨幣交易所FTX聲請破產，加密貨幣投資者損失慘重。（圖／翻攝自Unsplash）
▲加密貨幣交易所FTX聲請破產，加密貨幣投資者損失慘重。（圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心／綜合報導

2022-11-14 22:53:122022-11-14 23:19:30

加密貨幣交易所FTX聲請破產，衝擊幣圈，投資者損失慘重，財政部長蘇建榮今（14）日在立法院財政委員會上表示，財產交易損失，若有申報所得，依規定可列報損失扣抵。

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立法院財政委員會今日針對FTX議題進行討論，民進黨立委吳秉叡、國民黨立委李貴敏詢問財政部長蘇建榮，若有民眾因FTX投資產生虧損損失，是否可在申報所得稅時提列財產損失？對此，蘇建榮回應，公司若未揭露這筆資產，而是檯面下交易，原則上無法認列，但要是有帳列這筆資產是因FTX破產而滅失，可依規定列報損失扣抵；若是屬個人海外財產交易損失，有申報所得也可依規定可列報損失扣抵。

財政部官員進一步說明，所得稅採「收付實現制」，一切要以損失是否已經實現為主，一旦該筆交易損失認定屬海外財產交易損失，可以在申報最低稅負時，與當年度海外財產交易所得互抵。他也強調「目前僅能就稅法原則說明，FTX相關個案情況不同，仍會依據個案情況來檢視」。

不過根據幣圈人士說法，目前FTX聲請破產，現階段進行重組，並停止交易無法出入金，當前投資者的資產卡在交易所，後續要經過清算程序，才能知道資產能否拿得回來，由於國外情況尚未明朗，一切都還需觀察。（編輯：林莞茜）

▲泰國觀光局正與監管機構和加密貨幣業者協商，準備接受以數位代幣支付旅行費用，讓更多人能因此而來泰國旅遊。 （圖／Pixabay）
▲FTX聲請破產，投資人血本無歸，立委關心民眾投資損失是否可在申報所得稅時提列財產損失。 （圖／Pixabay）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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