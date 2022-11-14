柯志恩「去了了了」說　蘇致榮：藍營不重視高雄的後果

「都是藍的，現在你看這樣啦…。原住民也都是藍的，現在也都去了了。」國民黨高雄市長候選人柯志恩今 (14) 日晚間掃街因為麥克風沒關，意外讓真心話曝光。高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮認為，覺得這是代表國民黨對高雄長期不重視得結果，高雄鄉親在 2018 年的選舉讓韓國瑜執政，結果就是「馬上烙跑去酸宗痛」。

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國民黨高雄市長候選人柯志恩今天晚間在大旗美地區進行車隊掃街拜票，透過臉書直播，車掃期間，柯志恩和國民黨立委江啟臣談起選情，兩人談到空品時，江啟臣先是說高雄空氣很差，下一秒卻脫口說「這幾天台中也不好」。江啟臣也略帶無奈的說：「客家以前都是藍的啊。」柯志恩再附和「都是藍的，現在你看這樣啦…。原住民也都是藍的，現在也都去了了。」

蘇致榮指出，他覺得為何會「去了了」。就是因為國民黨永遠不重視高雄，不深根高雄，真的「去了了」的不是高雄鄉親不挺，是國民黨對於高雄的忽視讓鄉親們失望才真的是「去了了」。

蘇致榮強調，過去高雄鄉親不是沒給過國民黨機會，但是像馬政府執政時期長期對高雄漠視，不只什麼都叫高雄「自己想辦法」之外，高雄鄉親在 2018 年的選舉讓韓國瑜執政，結果就是「馬上烙跑去酸宗痛」。