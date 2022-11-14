▲ KIA 舉辦品牌發表會！EV9 純電旗艦 2023 導入確認、小改款 Ceed SW 同步亮相

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回顧2022年，Kia總代理台灣森那美起亞在邁入品牌新紀元後，接續導入多款新世代車型，帶領銷售不斷增長。截至10月底，全車系乘用車與商用車累積銷售訂單突破9,300張，領牌數達4,010台，與去年同期相比，創下年成長近20%的優異成績。其中純電智慧跨界休旅The Kia EV6不僅截至10月訂單累計達1,500台，更成為10月電動車市場單月的銷售冠軍、同時今年前10月累計領牌512台，亦躍升國內電動車市場前三名。而進口極致休旅The Sportage上市首日訂單即突破500台、截止10月底，訂單累計突破3,500台！優異的市場佳績，再再都展現Kia在國內車壇，已深獲許多前瞻車主的認同。
產品，移動啟發創意
Kia EV9將於2023年導入國內，領軍全新世代新能源車款陣容
為朝永續移動的目標邁進，Kia總代理台灣森那美起亞公佈未來中長期的四大關鍵目標，包含2023 年銷量達10,000台、EV加速成長、2025年前全國通路新 CI升級完成、與中長期建立PBV NO.1。
在未來EV的產品陣容上，Kia全球將規劃每年將發表2部電動車，目標於2027年推出至少14款純電動車型，組成完整電動車產品陣線，而台灣森那美起亞也將配合全球產品策略，導入符合國內市場需求的EV產品，其中頂級豪華旗艦EV9，也正式宣告將於2023年導入，同時領軍Kia新世代新能源車款陣容。
台灣森那美起亞為加速推廣電動車，導入品牌首款純電車款The Kia EV6，榮獲多項國際大獎肯定的The Kia EV6以出色的產品力，在台銷售表現突出，更於媒體環台試駕活動中，創下最佳電耗可行駛9.7km/kWh、環台總充電時間花費僅10分鐘的驚人紀錄，開啟純電移動世代的新紀元。為提供在台消費者更多的電動車選擇，台灣森那美起亞將於2023年導入頂級豪華旗艦休旅Kia EV9，體現品牌對永續性移動解決方案的承諾。Kia EV9以前衛SUV 外觀結合與先進科技，搭載與The Kia EV6同樣的E-GMP全球電動車模組化平台，並採用新一代快速充電技術，充電6分鐘即可行駛100公里，擁有單次續航里程更可高達540 公里、與0-60km/h 加速只要5秒的優異表現。在宣布讓人期待的電動車計劃同時，Kia歐風美型跑旅Ceed Sportswagon MHEV輕油電車型，也同步於Kia Inspiration Day驚喜現身。於歐洲設計生產的Ceed Sportswagon MHEV，搭載1.6T智慧油電動力，在性能以及油耗表現更為精進，台灣森那美起亞也將在2023年第一季導入國內，布建更完整的新能源車款產品線。
產品，移動啟發創意 Kia 全球EV產品策略
在此次Kia Inspiration Day中，台灣森那美起亞也分享了Kia全球在EV的產品策略。在新世代E-GMP全球模組化電動車平台下，Kia不僅將推出SUV、轎車、跨界休旅車以及都會車款等EV車型，也將建立GT高性能EV車型陣容。此外，在設計上也將以Opposites United對立和諧的設計理念，運用永續性材料、結合人因直覺整合科技，提供嶄新的移動體驗。除產品本身，電池研發技術與充電基礎設施對於推展電動車普及化亦至關重要，Kia將致力於提升全新世代電池技術，目標在2030年前進化到第五代電池技術，提升50%電池能量密度(Wh/l)、降低電池40%系統成本($/kWh)，總電池供應也將來到119GWh。除此之外，Kia將持續研發PBV(Purpose Built Vehicle)，並根據客戶的需求打造專用車輛，預計於2025年推出首款PBV，2030年打造專屬PBV陣容並結合自動駕駛技術，成為全球PBV第一品牌。
朝向品牌電動化的同時，Kia也將往「永續移動」發展目標邁進，Kia除了現有的汽車產業，也將投入AAM(Advanced Air Mobility)先進空中移動事業，成立獨立部門以打造飛行器，加上發展機器人科技，致力成為整合性移動解決方案的提供者。
體驗，移動啟發感動 Kia致力提供創新移動體驗
Kia以提供客戶感動體驗為核心，與全球同步啟用全新識別CI 2.0，依照Kia 全新品牌識別CI 2.0 打造的Kia新北中和展示中心、Kia北台中展示中心、Kia花蓮展示中心，已於2022年陸續開幕，而符合Kia全新品牌識別CI 2.0 的高雄鳳山展示中心、彰化展示中心，也預計於農曆年前投入營運行列。此外，目前現有Kia銷售展間，也將依照Kia 全新品牌識別CI 2.0 陸續更新，預計將在2023年完成8座展示中心的升級擴建，並在2025年前，達成全國通路升級 新CI的目標。除了硬體的升級外，為提供的更好的服務品質給Kia的前瞻車主們，台灣森那美起亞也將與經銷商團隊共同努力，不僅提升服務質感，更提供啟發人心的顧客感動體驗。
人，移動啟發勇氣 Kia落實企業社會責任，深耕栽培下一代
Kia今年擔當此次FIFA世界盃TM足球賽的全球官方合作夥伴，以「Every Move Matters每一步都是關鍵」作為最主要的活動精神，因為Kia相信足球不僅是一項運動競賽，更是啟發人心的移動過程。為深植品牌核心價值「Movement That Inspires移動 ‧ 啟發人心」， Kia致力贊助全球各大運動盛會，Kia總代理台灣森那美起亞也同步關注國內基層運動賽事的發展，除了在10月盛大舉辦「2022 Kia Kid's Cup小小世界盃」足球嘉年華活動，邀請總計32支國小球隊競技、並全額贊助台東太平國小的參賽經費之外，也同時贊助花蓮美崙國中足球隊比賽物資，齊心為栽培台灣新世代運動小將盡一份心力，並期許能啟發新世代、以勇氣開拓自己無限可能的道路。
以「移動 ‧ 啟發人心」品牌精神，邁向永續移動
繼2021年底登上台北101宣揚全新品牌識別，此次為展現「啟發」核心價值，台灣森那美起亞與台北表演藝術中心跨界合作，以創新概念、於國內車壇首創【Kia Inspiration球體天幕】品牌展演，向國人宣告Kia品牌永續移動的經營理念。台灣森那美起亞同時期許以不同面向，為大眾帶來啟發，未來也將與台北表演藝術中心舉辦的「藝穗節活動」跨域合作，持續帶來更多創新且啟發人心的體驗。