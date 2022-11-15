「拜習會」各國矚目　台灣議題成印尼G20焦點

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拜習會持續長達3個多小時，雙方除了就台灣議題深入討論，也談到不同區域問題，會議從傍晚5時多開始直至晚間9時才結束。
拜登在會後舉行記者會並接受媒體提問，前兩個問題皆由美國記者提問，都是關注台灣議題。拜登強調，美國一中政策不變，反對片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益。
拜登在拜習會後的記者會須事前報名且有限制人數，媒體大部分是自美國白宮媒體團，另外還有來自日本、歐洲及印尼本地媒體，現場僅開放4家媒體提問。
G20領袖會議前一天，在峇里島的各國記者除了報導B20企業高峰會，就是關注拜習會。早在拜登13日晚間抵達峇里島時，印尼當地電視台十分關注，並以直播方式連線報導，並在新聞中不斷重複拜習會中台灣議題將成為焦點。
美國與中國政府也相當重視拜習會，在雙方抵達會場前一小時，中央社記者直擊美中官員在場內，不斷互相反覆確認各項細節，其中似乎對某些動線產生分歧，但經由溝通已解決。
美中官員會前討論地點是在拜習會議室的門外大廳，中央社記者經由安檢進入場內進行採訪時，遭到中國官員禁止，並聲稱該場地不開放媒體進入，在盤查記者G20採訪證後說：「你怎麼進來的？這裡是有管制的」隨後得知記者來自台灣後，要求記者離開，並對記者能進入拜習會場感到震驚，多名中方官員一度緊張。
據中央社記者觀察，當時場內僅有數名中國官媒記者，氣氛相當輕鬆，還能聽到許多記者討論拜習會，似乎相當期待習近平與拜登的會面。
事實上，不只美中媒體，在拜習會場外，聚集了來自英國、俄羅斯、日本、香港、印尼等媒體。
日本TBS記者向中央社表示，「因台海情勢關係到整個東亞區域安全，因此在拜習會中，台灣是日本社會相當重視的議題」。
印尼記者泰迪（Teddy）則表示，印尼人想知道美中兩國緊張關係是否會有緩解，以及拜登會前所稱的「紅線」是否已經有所釐清。（編輯：周永捷） 1111114