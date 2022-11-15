▲ 油電科技加持，能提升頭家購買意願嗎？CMC 中華堅兵 P350 Hybrid 試駕

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當然，要提及國內商用車的龍頭，CMC 中華商用車說自己第二，也絕對沒有其他品牌敢說自己是第一，無論何種尺碼的選擇，中華皆能提供對應商品。只是，近幾年來，有許多競爭品牌相繼闖入，也讓 CMC 明顯感受到壓力，加上作為主流 3.5 噸商用車市場的產品空缺，迫使其推出了我們本次所試駕的堅兵 P350 Hybrid。
其實單從外觀造型，就可以很明顯看出堅兵 P350 Hybrid 係以 Delica 得利卡為基礎所延伸開發而來的車型，除了分離式頭燈的招牌設計手法，其餘配備都是以耐用、好維修的方式呈現，甚或是兩側後視鏡都是完全以手動方式進行調整，將電子配備極小化，藉此增加頭家的購買意願。至於內裝的陳設，非常明顯是移植自得利卡，同樣幾乎尋不著任何複雜、多元的電子配備，只要耐操、不會壞，對於這類消費受眾而言就是一部稱職的生財工具；只是，雖然對於這類商用車而言，質感的呈現並非首要，但在商用車越來越朝向以「人」為主體的設計潮流下，P350 Hybrid 面對像是 Hyundai Porter、Kia 卡旺等對手還是有段差距。
堅兵 P350 Hybrid 按照國內市場需求分化為三種車型（標準貨床 / 底盤車 / 冷鏈底盤車）在 70 萬元價格帶來面對諸如 Hyundai Porter、甚至是 Kia 卡旺的強勢進攻。最重要的機能性方面，以我們本次試駕的木床車型，最大載重來到 1,610 公斤之譜，且貨台也具備長 3,079、寬 1,747、高 360 mm 的空間水準，對於其主流三噸半商用車市場的角色，在綜合頭家友人的意見後，表現可圈可點。
在此說明，這輛試駕車，原廠已經在其上填補了 800 公斤的重量，雖然離滿載還有不少餘韻，但在行車體感上仍有一定參考價值。首先，26.2 公斤米的峰值扭力，在如此載重狀態下，確實如官方所述，相當輕快，且離合器的踩踏與換檔的轉換也因為馬達的配置而不會產生低速扭力不足的狀況。此外，CMC 為本車設置了四種動力供應模式切換，在「動力優先」的模式下，約莫在 2,000 rpm 引擎轉速過後，能夠供應更充沛的動能推力，更加讓筆者確定，縱使是滿載情況下，中華堅兵 P350 Hybrid 仍舊能提供滿滿的動力輸出，雖然不若柴油有著高扭衝勁，對於日常的營業需求確實也已足夠使用。
值得一提的是，官方可能多少還是想要提供司機大哥較為舒適的駕駛過程，對於 P350 Hybrid 這類三噸半產品而言，本車在舒適性上的調整做得相當不錯，行經細碎、坑洞的路面回彈感受不若預期般明顯；且切換至「動能回收」模式下，引擎煞車的力道也不明顯，整體行車回饋的感受屬正面，可以預期頭家在車上的工作時間也能得以延長。
很明顯地，中華堅兵 P350 Hybrid 的乘載能力與其餘規格，相較 Hyundai Porter、Kia 卡旺等敵手都有著不俗的表現，只是，目前市場主流的動力取向都還是朝柴油動力靠攏，頭家或許還需要一些時間來適應、接受自然進氣加上電動馬達的選擇。不過，中華為了提高信心度，也樂意提供電池 8 年或 16 萬公里的保固時程，加上耕耘多年且在市場上充斥著好口碑的品牌光環，相信本車在往後的三噸半級距中，將會是熱銷的優選。其餘像是耐用度、以及長期使用的油耗水準，就只能讓時間來驗證了。