iPhone 14 還在缺貨　iPhone 15已經傳出有5項重要改變

▲iPhone 14系列9月才開賣，網路上就開始有下一代iPhone 15的新功能預測。（圖／記者葉政勳攝）
▲iPhone 14系列9月才開賣，網路上就開始有下一代iPhone 15的新功能預測。（圖／記者葉政勳攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-15 06:52:41

iPhone 14系列9月才開賣，市場就在準備迎接下一代的iPhone 15，網路上的傳言不少，再加Apple似乎有個潛規則，手機的外型每3~4年會有全新的設計，iPhone 12的直角外觀用了3年，讓果粉頗為期待明年iPhone 的大改變，《NOWnews今日新聞》整理網路上目前傳聞下一代iPhone有可能會出現的5大變化，要等明年還是先衝iPhone 14心中有個打算。

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改用 USB-C

下一代iPhone將Lightning改成Type-C似乎已經是箭在弦上的感覺，因歐盟為減少電子垃圾，決議進到歐洲市場的中小型可攜電子裝置，包含手機、相機、平板、耳機等都必須使用Type-C作為共通充電介面，且必須在2024年秋季以前遵循新規定。關於此，日前Apple資深副總Greg Joswiak在華爾街日報的專訪中間接 表示：「別無選擇，只能遵守地方法規」，意味，如果還想進入歐洲市場，iPhone就必須將 Lightning 改為Type-C。

實體鍵改為線性振動馬達

地表最強的Apple分析師郭明錤預測，Apple將會用固態按鈕代替實體鍵，概念就像是 iPhone 7 取消實體 Home 鍵改為用 Taptic Engines 線性振動馬達來提供按鍵按下的力道回饋，希望藉此提高更強的防塵和防水性能。

加入潛望式望遠鏡頭

目前iPhone 14 Pro系列在主鏡頭與超廣角都有明顯的升級，望遠鏡頭提升則有可能會出現在下一代iPhone上，傳聞會配置潛望式鏡頭，提供5~10倍光學變焦。

支援Apple Pencil

外媒認為，有可能在頂規款的iPhone 15 上加入Apple Pencil，讓消費者有耳目一新的感受，刺激銷量。

徹底剪掉瀏海，全為動態島

iPhone 14 Pro系列今年的「動態島」讓人眼睛一亮，相當具有代表性，被認為是Apple近年軟硬體最強的創新。有產業分析師認為下一代很有可能會全部都使用動態島，徹底剪掉瀏海，但為了區隔產品線，永遠顯示和 120Hz 自適應更新率的 ProMotion 應該還是Pro系列的專屬。

▲iPhone 14 Pro 動態島遊戲。(圖／記者周淑萍攝)
▲有產業分析師認為下一代iPhone 的螢幕，很有可能全部使用動態島，讓瀏海螢幕徹底走入歷史。(圖／記者周淑萍攝)

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