「高爾夫新生活運動」　倡導球友煙蒂不落地

我是廣告 請繼續往下閱讀
國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，會有這樣的構想，是因為她本身也是重度高爾夫愛好者，經常和朋友們到球場打打球、聊聊天，看看開闊的草地，讓心情更美麗。
「站上高爾夫球場就是心曠神怡，藍天綠地之下，唯一美中不足的就是有時會看到被隨手丟棄的煙蒂。」她也坦言，現在很多地方都禁煙，癮君子可以吞雲吐霧的場所越來越少。但在高爾夫球場那麼遼闊的場地，加上一下場又是四五個小時，要球友們忍住不抽煙實屬困難。而抽完的煙蒂，有些球友隨手往地上或樹叢扔，既製造了髒亂，更有易燃引發火災的可能性。
所以，國寶集團為解決煙蒂問題，特別斥資數十萬元製作了六萬個『煙蒂不落地』隨身熄煙包，在旗下三座球場免費提供給前來打球的抽煙球友們。當你抽完煙，隨手把煙蒂放入煙袋裡，滿了倒入垃圾桶，環保材質可重複使用。不只打球可以使用，日常生活也方便攜帶。
「我們希望從國寶集團開始，讓全台球場一起響應這個新生活運動，共同為『地球更美麗』盡一份心力！」湯順甄說道。
除倡導煙蒂不落地，這場記者會也同步發表黃金海岸球場的多項冬季優惠方案與活動。首先「一桿進洞！黃金海岸高爾夫球場禮券20萬元」：球友們如果11月在第11洞、12月在第3洞、明年1月在第6洞打出一桿進洞，就能獲得20萬元黃金海岸球場現金禮券。接著是「每週五Birdie日～球資免費」，同組抽一洞，只要在那一洞打出『博蒂』的那位球友球資就免費，活動期間為11月到明年2月底。另外，還有全年度實行的「每週一Birdie日（第17洞）～球資免費」、以及去年首度推出就造成熱烈迴響的「你打幾洞～錢就算幾洞」等方案。