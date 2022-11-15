Honda全新一代美規Accord正式亮相

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全新的美規Accord基本車身尺碼為4,970x1,860 x1,450mm，軸距為2830mm；將提供六個等級規格，包括：搭載渦輪增壓引擎的LX 和 EX，以及搭載混合動力的Sport、EX-L、Sport-L 和 Touring。整體外形擁有更長、更時尚、更寬闊的身形比例，低水平的腰線搭配長而有力的車頭造型，提升躍動感；六個車型中LX、EX 和 EX-L 採用黑色水箱護罩、車身同色後視鏡和標配 17 吋合金輪圈，Sport、Sport-L 則採用黑色後視鏡、黑色後擾流板和黑色 19 吋合金輪圈，使造型更具運動感，而 Sport-L 車型則增加了獨特的黑色後分流氣器。頂級 Touring車型 ，換裝獨特的亮黑色 19 吋合金輪圈，以及銀色和黑色外觀套件，進一步增加質感。車色部分共有八款可選，其中三款是新車色，包括：隕石灰金屬色、城市灰珍珠色和峽谷河藍金屬色。
座艙陳設部分，與新CR-V十分相似，最大的特色是隱藏式的空調出風口，完全融入了中控台中樣飾板中，Honda強調新Accord全面升級內裝質感，尤其是乘客觸碰得到的地方都予以材質上的強化，同時提供一貫優異地人體工學設計，其中排檔桿便略為偏向駕駛側約5度，便於駕駛者操作，並且藉此加大排檔座右側的置杯架，以利放置尺寸更大的飲料瓶，而細長地 A 柱則是提供了極佳的視野。至於在不同等級車型上，LX 和 EX 採用灰色或黑色內裝基調，EX 配有8 向電動駕駛員座椅，EX 增加了天窗、加熱前排座椅和雙區氣候控制。Sport 採用獨特的黑色基調、鋁合金踏板、皮革包覆之方向盤與排檔桿。EX-L 和 Sport-L 則標配真皮座椅和 4 向電動可調乘客座椅。Touring 增加了前座通風功能與後座加熱座椅。
數位化部分，新Accord標配 10.2吋數位化儀錶板，其中搭載混合動力的車款以引擎輸出功率錶取代了傳統地轉速錶，同時依舊提供完整的各項車輛訊息。此外，混合動力車型標配了Honda有史以來最大的12.3吋中央觸控螢幕〈汽油動力的LX 和 EX車型則配7吋觸控螢幕〉，並仍保留音量控制旋鈕，並在螢幕下緣保留了約1英吋的空間，便於托住手腕，讓使用者點選螢幕時可以更為省力，並且簡化內容選單，提升操作便利性，也支援了無線 Apple CarPlay® 和 Android Auto™；另外在Touring車型上還配有15W之Qi無線充電板，以及首次導入了Google車用系統，提供Google語音助理、Google Map等功能，並可自Google Play 下載串流音樂，同時，Touring車型還標配了6吋抬頭顯示器與具備12支揚聲器的 Bose 高級音響系統，新系統採用 Bose Centerpoint 技術和 Bose SurroundStage 數位信號處理技術，專為 Accord 座艙量身訂製，讓每一位乘客都可以得到以自己為中心的最佳音樂聆聽效果。
前言有提到，新Accord導入了新世代的雙馬達混合動力系統，以一具2.0升Atkinson循環之缸內直噴四缸引擎，搭配兩具電動馬達，綜效馬力達204hp，最大扭力為247 lb.-ft〈約335Nm〉；汽油動力車款則搭載1.5升渦輪增壓VTEC引擎，擁有192hp最大馬力與192 lb.-ft.〈約260Nm〉最大扭力，搭配改善噪音與全油門換檔反應的CVT變速系統。全車系皆具備四種動態模式切換功能，混合動力車型則另增加個人化模式，提供駕駛者可以自我調配各項設定。
安全性部分，新Accord也導入了最新的前座中央防護氣囊，可減少車輛碰撞時前座乘客互撞造成之傷害，同時，駕駛座氣囊也採用全新的集圈式縫製結構，增加了兩側的支撐性，副駕駛座乘客前氣囊採用三腔設計，可有效托住頭部，以有效降低人員側翻撞擊，而新Accord也首度標配了膝部氣囊與後座側邊氣囊。
新Accord 亦配備了最新的 Honda Sensing®智能駕駛安全及輔助科技，換上更寬具90度視野的攝影機，與120度廣角雷達，加大整體偵測範圍，可更有效的辨識車道標線、車道邊界、車輛、行人、自行車與摩托車，以及十字路口周遭環境範圍，以提告預防碰撞的機率，此外，盲點偵測系統的雷達偵測範圍也增加到了82英尺，並且首度導入TJA都會行車輔助系統與標配TSR交通標誌識別功能，以及更新了LKAS車道維持輔助系統與具低速跟車功能的ACC全速域巡航系統。
同時，新Accord標配有後座安全帶未繫提醒與後座乘客預警系統，提醒駕駛者下車前，不要忘記後座的兒童、寵物或其他貴重物品；另還配有被盜車輛定位器、遠程防盜器和查找我的車輛等功能。
2022年11月1日是Accord車系在美國俄亥俄州生產滿40周年，第11代Accord也將俄亥俄州的馬里斯維爾工廠生產，自 1982 年Honda在美國開始生產以來，已在俄亥俄州生產了超過 1250 萬輛Accord。