美中較勁！拜習會落幕　台灣等敏感議題「互畫紅線」

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與此同時，拜登也不忘指出，美國對中國在新疆、西藏和香港問題的做法，以及更廣泛的人權問題擔憂。在台灣問題上，拜登重申，美國的一個中國政策沒有改變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海和平穩定符合全球利益。拜登提到，中國對台灣採取脅迫性和日益侵略性的行動，不只破壞台海及區域廣泛的和平與穩定，還對全球繁榮有害，美國對此表示反對；而中國非市場經濟的一些做法，也損害了美國及全球的勞工權益，解決美國公民在中國被錯誤拘留或被禁止出境的案件，亦是美國政府的首要任務。
習近平方面，依照官媒《新華社》聲明，習認為當前中美關係面臨的局面，不符合2國和2國人民根本利益，也不符合國際社會期待，需找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。當前，世界正處於一個重大歷史轉折點，中美關係不應該是「你輸我贏、你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰，美中應確立「對話而非對抗、雙贏而非零和」的交往基調，中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國，雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行。
對於台灣問題，習近平重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第1條不可逾越的紅線，解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願，任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應，台海的和平穩定與台獨水火不容，希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。
習近平還說，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求，但美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情，任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善，民主對抗威權不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。中美相處很重要的就是承認彼此的不同並予以尊重，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度。
不過雙方在烏克蘭戰爭方面，一致同意，永遠不應訴諸核武，核武戰爭永不會取得勝利，拜登也趁勢提出北韓近期一連串挑釁行為，聲稱國際社會都希望鼓勵北韓採取負責任的行動，美國也會堅定保衛印太盟國的承諾。2國元首也都同意，應保持戰略溝通，開展經常性磋商，就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調，也同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會取得成功，就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。