清晨僅15.6度！今晚明晨「水氣通過」 桃園以北再變天
中央氣象局表示，今、明（15日、16日）兩天東北季風減弱，臺灣東半部地區、桃園以北、恆春半島及馬祖仍有局部短暫雨，東北部地區並有局部大雨，基隆北海岸、東部、東南部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；清晨中南部地區易有局部霧或低雲 影響能見度，今下午起澎湖、金門及馬祖易有較強陣風，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(15日) 4：30雷達監測顯示，東半部近海有回波消長，宜蘭零星飄雨。截至4：53全台平地最低氣溫為苗栗(西湖鄉)15.6度，各地區平地最低氣溫大多在18、19度，北部桃園大溪區17.5度，中部(雲林虎尾鎮)18.1度，南部(台南後壁區)18.8度，東部(花蓮壽豐鄉)18.5度。
吳德榮說明，最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(15日)東半部有局部雨，西半部為晴時多雲；高屏空品不佳，戶外活動應注意。今晚至明(16日)上午水氣通過，桃園以北降雨機率提高。今日北舒適南微熱，各地早晚涼，北部約18至28度，中部18至32度，南部19至33，東部19至30度。
明下午起至週六(19日)東北風減弱，天氣好轉，僅東半部偶有局部短暫少量降雨的機率，氣溫漸升。下週日、一(20、21日)東北風略增強水氣增多，迎風面大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台氣溫稍降。（編輯：陳苾暐）