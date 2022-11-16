卡達世足賽新光影城獨家轉播！到電影院看球飲料無限暢飲
今年也要迎接狂熱世足賽！熱血沸騰的2022 FIFA卡達世界盃足球賽，只從線上看一定不過癮，新光影城成功取得台灣影城獨家大銀幕直播權，全台從北到南只有在5間新光影城可以看到大銀幕跨界同步連線轉播。而且影廳內將和知名品牌合作提供餐飲服務，並比照慶功宴規格邀約知名酒商提供經典飲品無限暢飲；「台北天母新光影城」還提供VIP獨享的包場服務。
國際足球總會授權愛爾達電視為台灣轉播的總代理商，理解國人嚮往更過癮的觀賽體驗，愛爾達電視將首次與新光影城獨家跨界合作，提供LIVE零時差方式同步直播連線，觀眾或球迷們能在影廳內一起觀賞足球賽事。透過500吋超大銀幕震撼播送精彩賽事，搭配身歷情境的音效、舒適絲絨座椅，帶來前所未有的體驗與震撼，狂歡再也不用怕被鄰居按鈴投訴聲音太吵。
影廳內並提供餐飲服務，將與多家知名餐飲品牌合作，推出搭配世足賽事的多款餐飲選擇，還將比照慶功宴規格邀約知名酒商品牌，提供經典飲品無限暢飲，大銀幕零時差觀賽還能盡情吃喝，有夠享受。其中「台北天母新光影城」還將提供VIP獨享的包場服務，新光影城自品牌「B.O.X.廳」，座椅還採用四手天王按摩椅，今年竟然可以邊用大銀幕觀賞「2022 FIFA卡達世界盃足球賽」、還一邊吃喝又按摩！
全台直播賽事的新光影城包括，台北獅子林新光影城、台北天母新光影城、台北天母B.O.X. Osim廳、桃園青埔新光影城、台中中港新光影城、台南西門新光影城。只要到全台新光影城購買足球之夜套票組合，內容包括賽事直播前的足球之夜無限暢飲派對餐券一張和三張電影票，還會贈送一張直播入場券，可選定特定新光影城並至人工櫃台劃位；也可使用APP或官網劃位（每張票將加收20元手續費）。直播場次可至「新光影城粉絲團」查詢；冠軍賽場次將為11/16(三)中午開放。