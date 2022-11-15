今日廣場》翁昶雄／黃國昌可悲又廉價的「揭弊秀」

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前立委黃國昌緊咬「鱸鰻」林秉文與警大校長陳檡文共赴洗錢及地下匯兌案主嫌郭哲敏招待所「八八會館」，經警政署政風室調查發現，如今流出的幾段影片僅兩派人馬持有，一是警政署政風室，二是涉嫌「超跑詐欺」的Andy。據此推測，黃國昌手中的影像，極有可能與Andy有關，黃國昌是否認識詐欺犯Andy？是否與Andy勾結？按照黃國昌自己的高道德標準，請立刻出來說清楚、講明白。
黃國昌不只選擇性辦案也選擇性噤聲，面對外界質疑至今不願回應，前幾天一日發數文的豪情壯志完全不見了。在此之際，一名自稱曾在郭哲敏集團下工作過的小弟「李冠濰」，對外表示先前曾向警政署政風室檢舉，但沒有外流「88會館」的影像，由於事發突然，疑似有人急著帶風向、轉移焦點，藉此幫黃國昌洗白。
更誇張的是，黃國昌為了提升「故事張力」，指控陳檡文在會館有找傳播妹作陪，在臉書大開嘲諷稱：「跟黑道去豪宅招待所，還要找傳播妹作陪，請問這是警察大學教的嗎？」但初步調查顯示，當天現場僅有2名服務員和一位簡姓友人的妻子，並未出現黃國昌口中的「傳播妹」，影片中的「白帽妹」就是簡妻，當時簡姓男子在餐廳等候。對於人妻被誣指為傳播妹，連查證都沒做到，就在臉書酸言酸語的黃國昌不用道歉嗎？將心比心，如果這位人妻是黃國昌的家人，面對外界鋪天蓋地的抹黑、抹黃，堂堂「戰神」能夠吞得下這口氣？事發至今，黃國昌仍未對此事致歉，大街罵人卻連小巷道歉也做不到，這樣的爆料內容有什麼公信力可言？
黃國昌2014年因太陽花學運踏入政壇，2016年高票當選汐止立委，原本是各界看好的第三勢力「新政治」指標性人物，卻因作秀過頭把自己的政治路走死。回顧黃國昌所打的「弊案」，不難發現他的正義總是很有「針對性」、「選擇性」：慶富案緊咬高雄市長陳菊，絕口不提前總統馬英九在卸任前100天，慶富聯貸案逆轉放行ㄧ事；國安單位藉總統專機挾帶私菸是長年陋習，但黃國昌卻不斷追打蔡英文；近期頻頻召開記者會大肆攻擊民進黨提名基隆市長參選人蔡適應、宜蘭縣長參選人江聰淵，直指兩人「黑影幢幢」等等。當外界質疑黃國昌「打綠不打藍」，他永遠是那句「不當小綠」，完全不提自己所謂的「監督」根本不符比例原則，甚至有雙重標準之嫌。
究竟黃國昌的正義是真還是假，我們不得而知。但前時代力量立委徐永明因「不違背職務期約賄賂罪」遭判7年4個月、褫奪公權3年，黃國昌對此事的態度竟是「自己所認識的徐永明，並不是這樣的人」，如此溫柔的表態，讓人懷疑這真的是我們所熟悉的「戰神」嗎？還是雙標的「戰神」最對味呢？退而求其次，就算我們接受黃國昌是「只打綠不打藍更不打自己人」的「雙標仔」好了，可不可以請黃國昌改掉看到黑影就開槍的習慣？否則那些因你一時英雄主義而遭到抹黑、抹黃的人們情何以堪！莫要為了一己作秀私慾，忘了身而為人的基本原則，政治路才能走得長長久久。黃國昌若能懂這些道理，或許就不需要從選區落跑，淪為在臉書嘶吼的跳樑小丑了。
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