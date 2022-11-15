MLB／美聯新人王沒有意外！水手J-ROD成為隊史第5人

▲水手隊超級菜鳥Julio Rodríguez（圖／美聯社／達志影像）
▲水手隊超級菜鳥Julio Rodríguez（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-15 08:56:33

大聯盟Jackie Robinson年度新人獎今天揭曉，美國聯盟毫不意外是由西雅圖水手隊的「J-ROD」Julio Rodríguez獲選，擊敗了克里夫蘭守護者隊外野手Steven Kwan跟巴爾的摩金鶯隊捕手Adley Rutschman，成為隊史第五位奪下年度最佳新人的選手。

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「J-ROD」不只是水手隊史第五位最佳新人得主，也是近三年來第二位獲得此獎的水手隊球員，前一位水手隊的新人王是2020賽季，同樣是外野手的Kyle Lewis獲獎，其他包含2001年賽季的鈴木一朗、2000年賽季的佐佐木主浩跟1984賽季的Alvin Davis，Julio Rodríguez同時也是史上第8位於多明尼加出生的年度最佳新人。


還沒滿22歲的Julio Rodríguez，本季打出令人眼睛為之一亮的賽季，出賽132場，打出145支安打、28轟，還跑出25次盜壘成功，並且他同時也是史上首位在生涯第一個賽季就打出全壘打、盜壘「雙25」的選手，僅以125場就達標此紀錄也是大聯盟歷史上最快，甚至比「鱒魚」Mike Trout的128場還要快。


菜鳥球季打擊三圍就達到.284/.345/.509的「J-ROD」，還與「法官」Aaron Judge及Trout共同入圍本季大聯盟銀棒獎決選，也在賽季中入選全明星賽跟參與全壘打大賽，並在首次參與全壘打大賽就闖入決賽，可惜敗給Juan Soto，無緣冠軍。


今年賽季水手隊暌違21年再次進軍季後賽，跟Julio Rodríguez的超威猛成績也絕對脫離不了關係，也使得球團在季中就跟他簽下破億美元的大合約，明確把球隊的未來交給這位這位年僅21歲的「超級菜鳥」。

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