東協恐成美中新戰場？接輪值主席　印尼：不做大國代理人

▲印尼總統佐科威（右）13日從柬埔寨總理洪森（左）手中，接過東協輪值主席國一職。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼總統佐科威（右）13日從柬埔寨總理洪森（左）手中，接過東協輪值主席國一職。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-15 09:05:262022-11-15 09:05:32

美國總統拜登14日在印尼峇里島會晤中國國家主席習近平，各自畫出紅線，望能減少誤判。由於此次主辦G20峰會的是印尼、拜習會之際也正值東南亞的峰會「高峰期」，加上美中都把與東南亞國協（ASEAN，東協）的關係正式升級為「全面戰略夥伴關係」，因此東協國家是否會成為未來美中角力的新戰場也引起關注。

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根據《自由亞洲電台》報導，中美2國分別代表了極權和民主力量，而拜登上週末於柬埔寨金邊時曾說，與東協國家建立了這個時代最重要的全面戰略夥伴關係，意味著美國到了21世紀第2個階段之後，找到了在亞洲發展的新基礎，同時也找到歐美國家的供應鏈。

由於新冠疫情肆虐全球已3年，加上中國動態清零政策爭議不斷，也造成不少供應鏈移往東南亞國家，而美國在此時與東南亞國家升級至「全面戰略夥伴關係」，也是在拜習會之前，再次向中國展示美國的實力；東南亞是中國重要的貿易夥伴，現在引起拜登政府的重視，不排除是美國在對華經貿方面，闢出一個新戰場。

報導也引述專家分析，在拜習會中，台灣問題實際上是一個全局問題，全球最重要的發展基地都在亞洲，雖然美中彼此都畫出紅線，但無論拜登怎麼畫，習近平的鬥爭哲學就是要衝破對中國的束縛，更要衝出亞洲、走向世界，也註定雙方的底線都還是會被觸碰。

對此，新加坡《聯合早報》則點出印尼總統佐科威（Joko Widodo），已過週末在柬埔寨金邊、接棒東協輪值主席國時所說的，東協必須是和平區域、全球穩定的支柱，始終維護國際法，不成為任何大國的代理人，強調東協國家必須是有尊嚴的地區，旨在維護人類和民主的價值觀，而不應讓當前地緣政治動態，演化為該區域的新冷戰。

新加坡總理李顯龍，上週五也在出席東南亞系列峰會時指出，東協成員國並不想要選邊站，而是要和各方形成相互重疊的「夥伴圈」，除非成員國之間能有效合作，否則東協難以將無法維持核心地位，也不會對合作夥伴有價值。

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