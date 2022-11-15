獨／馬俊麟被《市井》消失？觀眾氣到拒看 民視回應了
40歲本土劇小生馬俊麟2019年和王曈鬧出雙出軌風波，八點檔《多情城市》角色被民視撤換，沉寂2年，回歸娘家演《市井豪門》，該劇開播後，片頭及4日預告片出現他的身影，沒想到，近來幾集內容都沒見到馬俊麟的角色登場，粉絲擔心他又要被消失，對此，馬俊麟無奈回應，民視也向《NOWnews今日新聞》做出說明。
馬俊麟的角色是里長夫妻林道遠、胡嘉愛的兒子，隨著劇情發展，幾位童星角色長大成人，粉絲眼看演出第二代的演員幾乎都已經出現，唯獨馬俊麟飾演的成年「吳柏毅」不見人影，直接在該劇臉書社團討論區PO文：「沒有吳柏毅，不公平，棄劇！」、「心裡不舒服，製作人太不公平」！
日前，馬俊麟在臉書分享國片《流麻溝十五號》的海報，透露有演出一場戲，劇組當時還擔心會不會委屈了他，馬俊麟寫下：「不委屈。我不是什麼咖，有戲演我就很開心了，劇組還願意付我錢讓我做我喜歡的事，多幸福。」一名粉絲在底下留言：「怎麼市井豪門的上檔記者會跟第二代卡司記者會都沒有你？」馬俊麟回覆：「呃......好問題！」配上苦笑的表情符號，引發諸多聯想。
針對馬俊麟角色至今未出現，《NOWnews今日新聞》詢問民視，對方解釋，第二代演員的角色依照順序出場，且宣傳活動有兩波，馬俊麟被排在12月前舉辦的第二波活動。