MLB／勇士強打Harris擊敗隊友　搶下國聯新人王

▲亞特蘭大勇士外野手Michael Harris II（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士外野手Michael Harris II（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-15 09:26:28

大聯盟Jackie Robinson年度新人獎今天揭曉，國家聯盟是由兩位亞特蘭大勇士隊的投打Spencer Strider、Michael Harris II以及聖路易紅雀隊的工具人Brendan Donovan競爭，最後由勇士隊中外野手Harris II脫穎而出，拿下國聯最佳新人。

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Michael Harris II是勇士隊隊史第九位獲得年度最佳新人的選手，隊史有九位新人王跟紐約洋基隊並列大聯盟史上第二多，僅次於洛杉磯道奇隊的18位，而前一位勇士隊的新人王得主是2018賽季的Ronald Acuña Jr.。


身為勇士隊農場頭號新秀，Harris II從五月底登上大聯盟後就展現出他不俗的身手，整季114場出賽，打出.297/.339/.514的打擊三圍，加上19支全壘打、20次盜壘成功，勝場貢獻值(WAR)5.3高達國聯所有新秀首位。


除了在進攻端上的表現外，Harris II的防守也不含糊，擔任球隊中外野手，他整季幫球隊守下超過8分，在全聯盟的所有中外野手僅次於華盛頓國民隊Victor Robles的12分，同時平均拿下的出局數也高居聯盟中外野手第8名。


更驚人的是，2019年第三輪被勇士隊選上的Harris II，度過2020年因疫情取消的小聯盟賽季後，僅在2021年於高階1A打了一個完整球季，就在本季中從2A晉升大聯盟，還獲選本季國聯的最佳新人。


Harris II跟隊友Strider同時競爭年度最佳新人，是史上第8次由兩名同隊隊友競爭最佳新人，並且1990賽季後僅出現兩次，都是亞特蘭大勇士隊的選手，而前一次就是在2011賽季的Craig Kimbrel以及Freddie Freeman。

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