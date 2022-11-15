CDMO佈局穩定成長、併購效益浮現　保瑞前3季EPS 13.15元

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針對第三季所併購的「伊甸生醫CDMO業務在台資產」與「安成藥」，保瑞表示，伊甸生醫目前具備數個500L生物反應器，並已通過歐盟品質授權人稽核和衛福部食藥署審核通過，將可提供一站式的上下游開發，為客戶生產臨床和商業量產藥物，根據客戶量產上市的時程，目前已計劃進一步投資以拓展產能規模。
安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基特殊學名藥及505B2新劑型藥，治療胃食道逆流的學名藥9月已獲美國FDA藥證並已出貨美國準備上市中。旗下以無菌製劑生產的景德廠，10月接受FDA查廠過程順利，目前等待後續流程；若順利通過，景德將成為台灣首座符合美國 FDA 規格的處方用藥眼藥水製造廠，安成兩張申請中美國眼藥將有望取證。
保瑞表示，打世界盃、讓全世界用到保瑞生產的藥一直以來都是公司致力的方向，保瑞透過與國際大廠的長約、產品線齊全、代工品質穩定等優勢，打造出其他同業難以跨入的高門檻，也希望藉此穩定的拉升營運成長，往全球前十大CDMO藥廠邁進。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。