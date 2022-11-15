CDMO佈局穩定成長、併購效益浮現　保瑞前3季EPS 13.15元

▲保瑞（6472）併購安成國際藥業已正式完成。左為保瑞集團董事長盛保熙，右為安成藥業創辦人陳志明。（圖／記者許若茵攝，2022.09.01）
▲保瑞（6472）併購安成國際藥業已正式完成。左為保瑞集團董事長盛保熙，右為安成藥業創辦人陳志明。（圖／記者許若茵攝，2022.09.01）

記者許若茵／台北報導

2022-11-15 10:53:42

保瑞（6472）公佈第三季財報，Q3單季營收新台幣27.24億元，YoY 129.1%，QoQ 101.03%，EPS 7.58元，年增311.96%，前三季累計EPS 13.15元，YoY 45.95%。保瑞原本在CDMO佈局上就使得營收與獲利有穩定成長，9月併購安成藥納入營收後營運動能更加顯著，連續2個月營收年增率都達3倍以上，加上此次公告的Q3財報安成藥營收與獲利貢獻僅有1個月，後續完整季度的表現也更受法人期待。

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11月初保瑞董事長盛保熙親率台灣、美國及加拿大團隊參加在德國法蘭克福舉辦的CPhI Worldwide（世界製藥原料展），其為全球超大型製藥業展覽會，盛保熙董事長過去也曾獲CPhI Pharma Awards年度最佳CEO，藉此盛會，保瑞與國際客戶交流公司新增加的大分子、無菌製劑，展現出保瑞快速整合集團資源與產品開發能力。

針對第三季所併購的「伊甸生醫CDMO業務在台資產」與「安成藥」，保瑞表示，伊甸生醫目前具備數個500L生物反應器，並已通過歐盟品質授權人稽核和衛福部食藥署審核通過，將可提供一站式的上下游開發，為客戶生產臨床和商業量產藥物，根據客戶量產上市的時程，目前已計劃進一步投資以拓展產能規模。

安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基特殊學名藥及505B2新劑型藥，治療胃食道逆流的學名藥9月已獲美國FDA藥證並已出貨美國準備上市中。旗下以無菌製劑生產的景德廠，10月接受FDA查廠過程順利，目前等待後續流程；若順利通過，景德將成為台灣首座符合美國 FDA 規格的處方用藥眼藥水製造廠，安成兩張申請中美國眼藥將有望取證。

保瑞表示，打世界盃、讓全世界用到保瑞生產的藥一直以來都是公司致力的方向，保瑞透過與國際大廠的長約、產品線齊全、代工品質穩定等優勢，打造出其他同業難以跨入的高門檻，也希望藉此穩定的拉升營運成長，往全球前十大CDMO藥廠邁進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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