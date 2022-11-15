再揭蔣萬安「矽谷經驗」　趙怡翔：服務有問題的中國企業

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趙怡翔說，在美國，中國企業的「借殼上市」案爭議很大，包括有一部命名為《中國大騙局》的紀錄片就強調，2008年金融危機後正是中國「借殼上市」的高峰期，企業利用美國政府當年較鬆散的監督環境，快速上市美國股市，並在獲利後退市，讓美國股民損失數十億美元。
趙怡翔表示，而「借殼上市」就是蔣萬安事務所曾參與的工作。包括在2009年至2011年當中，The Crone Law Group推動了7件中國企業「借殼上市」或募資案，但在短短幾年內，這些公司多數不是被強制下市，就是被註銷公司登記。
趙怡翔說，包括其中一間所代理的中國企業「東北石油控股公司」，還被美國證券交易委員會提告，涉嫌在2009年上市後短短3年內，負責人挪用5900萬美元公款，導致美國投資人巨額損失；另一間中國西藍天然氣公司的總裁，也是一樣被告，涉嫌將1400萬美元公款借給家人使用。
此外，趙怡翔表示，還有中國康太仙人掌生物科技公司，這是蔣萬安成立萬澤法務事務所後繼續服務的對象，但在2014年這間公司突然被強制註銷公司登記，原因是多年來未符合美國政府的相關通報要求。
趙怡翔表示，蔣萬安擔任律師期間，他所屬事務所服務不僅是中國企業，還是特別有問題的中國企業。這包括涉嫌詐欺罪的公司，還有未符合相關法規，強制被下架或註銷公司登記的案例。這確實這就是蔣萬安所謂的「矽谷經驗」。
另外，針對「矽谷經驗」與中國關係匪淺的質疑，蔣萬安辦公室卻稱民進黨立委林楚茵愛看「愛奇藝」，相關發言同樣引發議論與譁然。林楚茵對此表示，蔣萬安發新聞稿氣急敗壞質疑她看愛奇藝，但絕口不提自己自詡的美國律師經驗是掛羊頭賣狗肉；蔣萬安不敢正面回應在美國協助中資企業，但她願意正面對決回應蔣萬安。
林楚茵說，自己關心影視音產業發展，從上任立委以來，不論是總質詢到委員會監督，從預算爭取到法規提案修正，都努力為台灣影視音發聲。她說，看愛奇藝、Netflix、KKTV、Disney+這些OTT平台上有各國的影片，也包括台灣的原創戲劇，知己知彼是產業發展中非常重要的一環，追劇是了解各國影視產業的過程。
林楚茵大酸，自己看韓劇不會吹噓是「首爾經驗」、看日劇不會誇大是「東京經驗」、看美劇更不會連結成「紐約經驗」 ，雖然自己沒有要選台北市長，但仍光明磊落，因為沒有不可告人之處。
林楚茵說，也要請蔣萬安回答，究竟「矽谷經驗」到底做了什麼？幫誰服務？為何提出的併購案竟然發生在被資遣之後？她也呼籲蔣萬安，別躲在團隊背後潑髒水，逃避可恥但還是要答。