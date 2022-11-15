見推特流失廣告　馬斯克旗下SpaceX力挺大買

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路透社報導，推特公司第2季有9成以上營收都來自廣告銷售，而目前卻見到廣告業務流失，因為廣告商擔心馬斯克會整頓推特的內容審核規則而紛紛撤離。
馬斯克上個月收購推特後，一些企業主都暫停在推特平台上投放廣告，包括通用汽車（GM）、美國食品大廠通用磨坊（General Mills）、美國食品公司億滋國際（Mondelez International）和福斯汽車集團（Volkswagen AG）等。
行銷公司S4資本（S4 Capital）執行董事蘇銘天（Martin Sorrell ）表示：「目前有大多數客戶都暫停他們（在推特上）的活動，因為擔心網站上的極端內容和內容審核。」
身為電動車公司特斯拉（Tesla Inc）和SpaceX執行長的馬斯克上週曾告訴廣告商，他的目標是讓社群媒體平台推特追求真實，杜絕假帳號。
馬斯克先前揭露推特已見營收「巨幅」下滑，並指責維權團體向廣告商施壓，隨後他也說，推特有可能破產。
與此同時，特斯拉股價下跌4%，因之前馬斯克說自己手邊「有太多工作要做」。投資人擔心，這家全球最有價值的車廠面臨生產阻礙和激烈競爭之際，馬斯克過於關注推特。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111115