一帶一路拖累？美元走強釀辛巴威幣大貶 通膨率恐衝417%
過去中國宣稱能透過一帶一路倡議，投資開發中國家的基礎設施計畫，來帶動整體經濟發展，但在斯里蘭卡暴雷、宣布破產後，也讓全球社會發現不少加入一帶一路倡議的國家都瀕臨破產邊緣。另外再加上，今年以來美元走強，許多新興市場貨幣大幅走貶，還面臨嚴重通貨膨脹問題，其中以辛巴威最慘，不僅貨幣重貶76.74%，有經濟學者預估，其通膨率應該已暴衝至417%。
根據《CNBC》報導，受到地緣政治以及總體經濟放緩衝擊，投資者也紛紛湧向傳統的「避風港」，今年以來美元持續走強，給許多新興市場貨幣帶來沉重壓力，僅主要石油生產國和央行果斷升息的國家情況比較好。
而今年表現最差的貨幣分別是辛巴威幣居首，接著是古巴披索以及迦納貨幣cedi。約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）發布數據指出，自1月以來辛巴威幣兌美元匯率大貶76.74%，在同一時間，古巴披索兌美元則貶值56.36%，cedi今年以來也貶值超過50％。
根據辛巴威國家統計局報告稱，該國10月份的通膨率已經升至268%，但是漢克認為，辛巴威的通膨率可能已經飆升至417%，他先前曾稱辛巴威的經濟已經陷入「死亡螺旋」。辛巴威在2020年時曾還不了170億美元的外債，成為疫情期間首個債務違約的非洲國家。
至於古巴的通膨率，漢克透過模型預估，認為已經達到166%。