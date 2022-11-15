台大94年校慶！管中閔最後一次主持、勉勵學生開創未來

▲台大今（15）日舉行94年校慶大會，校長管中閔最後一次主持，勉勵學生開創未來。（圖／台大提供）
▲台大今（15）日舉行94年校慶大會，校長管中閔最後一次主持，勉勵學生開創未來。（圖／台大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-15 10:48:53

國立台灣大學今（15）日於校總區綜合體育館舉行創校94年校慶慶祝大會，由校長管中閔主持，這是他最後一次主持校慶大會，他在致詞時感性說到，「我將於53天後卸任，屆時將無法向每個人當面道別。所以我利用今天這個場合，感謝所有師生和同仁過去4年的支持，並祝願大家都能持續進步，健康平安，有著更美好的未來。」

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台大今天舉行校慶，會中頒授黃春明與施崇棠名譽博士學位，以表彰其卓越的成就與貢獻，並表揚10位傑出校友及頒發學生社會奉獻特別獎。

管中閔宣布不續任台大校長，新任校長也已出爐，今年是管中閔最後一次主持校慶大會。他在致詞時表示，2019年是他擔任校長的第1年，曾強調台大正面臨亞洲的高教競爭與社會的快速轉變，所以必須在大學轉型，教育革新與國際化上更加努力。因此，學校已開始改變過去各種制度，厚植「留才攬才」與「國際連結」的能量，也同時展開了對「未來大學」的討論。

管中閔提到自己在2020年的校慶，曾向大家報告台大對大學社會責任與環境永續的努力，那時學校已發佈第1本（中英文的）大學社會責任報告書，並定下校園碳中和的目標，將致力於2028年，創校百週年時達到碳中和50%的目標。他也宣告歷時1年的未來大學討論已告一段落，學校將逐步落實其中的改革構想。今年是我最後一次主持校慶大會。我很高興看到未來大學的許多工作都已展開

管中閔指出，自己在去年校慶時則說明學校已依據「未來大學白皮書」的建議，開始推動「領域專長」、「校（院）學士」、「探索學習計畫」等方案，讓學生們更容易找到自己的學習方向，發展自己的興趣與專長。並宣告學校成立了「永續發展推動委員會」和「永續辦公室」，開始規劃校園內各項永續工作以及永續相關的教學研究。

管中閔說，「今年是我最後一次主持校慶大會，我很高興看到未來大學的許多工作都已展開」，目前已有學生選擇「校學士」或「創新領域學士學程」，也有更多學生加入「探索學習」等創新的嘗試；除了校園內的永續工作，學校還徵集了不同的永續研究計畫，並開展有關去碳和負碳技術的研究；為了因應未來長期發展所設立的國際學院，重點科技研究學院，和統計與數據科學研究所等，學生們均已先後入學，投身新的學習領域。

他勉勵學生，台大學生對自己的要求，應該不止於修完課程，取得學位，將來在大機構中找到一份工作而已。「讀台大書，所學何事？我認為應該是為開創未來（Pioneering the future）做好準備」，若沒有這樣的目標與自覺，台大學生即與其他大學生無異，因此他期待更多的學生能衝決網羅，勇於創新，無懼於挫折失敗，開創不一樣的未來。

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