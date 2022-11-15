柯建銘提11月25日院會停會 國民黨團拒：不願當薪水小偷
2022九合一選舉11月26日登場，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚間表示，考慮到各黨都在積極備戰選舉，他將與各黨團總召溝通，建議25日院會停會。對此，立法院國民黨團今（15）日表達否定態度，並強調目前仍暫停與民進黨的朝野協商，國民黨團不願當薪水小偷，不會附和柯建銘提議。
大選日迫在眉睫，柯建銘昨晚間受訪表示，選前一天院會，考量到朝野政黨都在衝刺選舉，且過去立法院也有因選舉而停會案例，因此建議11月25日可停會一次，會再跟國民黨、民眾黨與時代力量黨團總召溝通討論。
不過，國民黨團總召曾銘宗今受訪痛批，依據過去案例，立法院地方選舉也沒有停會，且因朝野目前氣氛不佳，尤其民進黨立委管碧玲將《醫師法》修法的7項附帶決議全推給他，但明明7個有5個民進黨委員提出、2個是他跟柯建銘與前立委蔡壁如所提，「我要負責任的是3分之1，但管碧玲全推給我，所以暫時關閉跟民進黨朝野協商。」
國民黨團書記長李德維表示，民進黨過去口口聲聲說所謂薪水小偷，這4個字恐怕大家不陌生，現在為了地方縣市長首選，柯建銘竟然想停會提出來討論，「站在國民黨團立場，我們不願意當薪水小偷」，更不會去附和柯建銘提議，他們拿納稅人義務薪水，就是希望立法院正常開會。