猛攻張善政任統派小黨顧問　鄭運鵬：張仍不願正面回應

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鄭運鵬表示，在下一個八年，他要讓護國神山台積電在桃園順利推動，並且要將上下游產業鏈都拉進桃園，都成為護國群山；下一個八年，桃園的捷運系統全面啟動，綠線和機場捷運將成為環狀線，鄭運鵬說，他上任後會立即啟動桃園捷運路網2.0，讓各行政區都有捷運可以到達，也會推動首都圈通勤月票1200元，讓通勤、通學都能更方便、更省錢，允諾下一個八年，要透過鐵路地下化打通交通瓶頸、縫合城市，讓地下化車站附近的市區進行都市更新、大發展。
談到近期台積電落腳桃園議題，鄭運鵬說，一年前，當台積電啟動先導計劃，他和鄭文燦立即向中央爭取，一定要讓台積電落腳桃園，這是桃園的大事，更是世界的大事，世界需要台灣，台灣需要桃園。鄭運鵬猛攻對手指出，國民黨張善政卻認為半導體投資是未來好幾年的事情，再次凸顯張完全不熟悉現在的桃園，也不了解科技產業。
鄭運鵬指出，國民黨和四年前在高雄一樣，想利用造謠、抹黑桃園過去8年光速進步的事實來贏得勝選，對於桃園8年人口成長21萬人，圖書館興建23間、運動中心增加10座、親子館增加20個，社區關懷照顧據點達338處、汙水下水道接管率更是光速前進，張善政卻視而不見：此外鄭也批評張善政至今仍擔任涉嫌詐騙、賣假藥的統派小黨最高顧問黨職，但張仍然不願意正面回應，也不願意向受害的市民道歉。
由於發言時間限制6分鐘，鄭運鵬超過時間仍未完成發言，經候選人向主持人反應看不到計時器，隨即請工作人員調整讀秒計時器放置高度方便讓候選人看得到，主持人也說明現場有按鈴告知提醒時間限制。