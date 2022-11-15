MLB／棒球人生的危機！Puig非法賭博又偽證被判5年重罪

前大聯盟道奇、紅人隊外野手Yasiel Puig，今年轉戰韓職英雄隊，而他今天因涉嫌非法賭博與作偽證，被判最重5年有期徒刑，或是至少要繳交5萬5000美元（約170萬台幣）的金額才能交保，他預計16日將出庭。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Yasiel Puig在2019年5月參與非法賭博，6月損失高達28萬2900美元，而他在今年1月跟調查局配合辦案時，給予偽證，讓警方疲於奔命，最後確認他作偽證，企圖影響案情。2012年Yasiel Puig從古巴逃亡到美國跟道奇隊簽約，2013年正式在大聯盟出賽，他出賽104場，打擊率3成19，19轟，7年的大聯盟生涯出賽861場，2成77打擊率，132轟，有參加過1次明星賽。不過他在賭博行為期間是在紅人隊所為，現在他在韓職英雄隊效力，本季出賽126場，2成77打擊率，21轟，73打點。這起事件讓韓國媒體也十分震驚，《京鄉運動報》也指出，過去也有姜正浩選手，因為酒駕無法回歸韓職，Puig這次恐怕也難逃處分。NBA／喬丹還是詹皇史上最佳？德佬給出答案日職／「熱男」松田宣浩剃鬍子了！加盟巨人穿23號球衣日職／驚天交易！涌井秀章被換到中日NBA／不只是朋友？喬丹小兒子被爆熱戀皮朋前妻