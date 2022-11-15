台大校慶頒發黃春明、施崇棠名譽博士　翁啟惠獲傑出校友

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大指出，歷經30多年科技產業的典範轉移，華碩在其領導下，立足台灣、放眼全球，穩踞全球主機板第一大、消費性筆記型電腦前3大的國際品牌公司，並且8度榮登由Interbrand鑑價的台灣國際品牌冠軍，成為科技產業的創新指標。在引領科技創新的同時，他亦積極落實企業家的社會責任，在綠色產品、數位包容、人文環境教育及氣候議題上不遺餘力。
施崇棠說，猶記得48年前，剛畢業初離母校正要踏出校門，初闖社會的那種躍躍欲試卻又徬徨不安的心情，打拚的期間有很長時間不眠不休常睡在公司，把台灣電腦軟硬體技術的基本功建立起來。在34年前，一間昏暗的冰菓室裡，他和4位徒弟夢想著要開創一個小而美，但電腦技術天下無敵的公司，因此誕生了華碩電腦，而今已屆古稀之年，仍在公司內部推動華碩的轉型再造。
他勉勵學弟妹，要永遠保持當初離開母校時內心的那股夢想與熱忱，但更重要的是，要在奮鬥中的每一刻勇敢地擁抱現實，尤其是在遇到逆境時，千萬不能逃避，甚至做出投機取巧，有違真心與正道的事！唯有面對，才會發現在現實的限制條件下，其實還是有很多可以做，卻不願去做的事，「且奇妙的是，這些事大多走的是難行門，但卻是真正通往成功的正確路徑！」
台大表示，黃春明為台灣鄉土小說巨擘，著作等身，並翻拍成多部膾炙人口的電影，作品展現對土地的關懷之情，反映出庶民的生活與愛恨，並看到台灣由農業社會走向工商業時代的發展軌跡。
黃春明近年來致力於老人書寫，處理倫理親情與高齡化時代的課題，再創文學高峰；他並在創作之餘成立黃大魚兒童劇團，推廣青少年藝文活動；經營百果樹紅磚屋，將故事帶入民間。其長期關注人性尊嚴及社會公義，開啟鄉土寫實風氣，服務社會與關懷弱勢的人文情懷，堪為學子之典範。
黃春明說，他已經88歲，像是「枯木」也像「朽木」，但名譽博士就像一陣春風，讓他「逢春猶再發」；並提到半年前經歷癌症化療，體悟到要去完成沒做到的事情，因此他嘗試寫長篇小說。獲得名譽博士，讓他想要再去做些事情，「還沒有寫好的東西，繼續把它寫出來。」
另外，赤嶺守、王倬、翁啟惠、李德財、蔡力行、戴東原、韓定國、鄧傳馨、王伯元、孫正大等10人分別在人文藝術、學術、工商、社會服務與綜合表現有著卓越貢獻，獲頒傑出校友。亦頒發「學生社會奉獻特別獎」予氣候變遷與永續發展國際學位學程楊怡庭、社會工作學系郭孔勳，以及台大坪林新芽社，表揚他們關懷社會、發揮利他精神的優秀成果。
翁啟惠說，「今天的我若算是有一點成就，這個滋長的養分主要來自於在台大求學時所所奠定的基礎。」感謝台大的栽培，也祝福台大持續茁壯，繼續培育出具有宏觀視野的學子，更期勉學弟妹們，走出台大校園後，都能有無限揮灑的空間，站上各領域的尖端，譲台大成為世界知名、人人嚮往的台大。