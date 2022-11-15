細數歷任市長貢獻　張善政喊話：改革讓桃園更進步！

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張善政一開始提到，自己在桃園工作了12年，是桃園改變了他的人生，「如果不是在宏碁、Google，在桃園龍潭這段經歷，就不會有後來的張善政，如果我能當選桃園市長，我會用畢生累積的經驗與知識，回報桃園。」
張善政坦言，比起當初自己在龍潭工作時，現在的桃園成長了很多，但也出現了很多新的問題，像是人口大幅成長帶來的交通壅塞，人行道的品質跟不上城市發展，公共建設品質急須改善、以及消防安全與社會治安，這些都是市民關心的重點。
張善政公辦政見會主打「1280月票」 財務配套完善 政見不跳票
對於諸多市政問題，張善政表示，自己有明確的規劃、具體的政策，像是市民跨縣市的通勤需求，有「1280月票方案」，民眾可以自由搭乘國道客運、機捷跟台鐵，通行雙北沒有負擔，「這項政策，我們有詳細的財務配套，就算中央不補助，也可以達成，絕不跳票。」
他補充，如果中央願意補助足夠的資源，1280月票將可進一步涵蓋雙北的捷運與公車，讓1280月票 成為全台通行最廣的交通票證，「桃園市內的大眾運輸，我提出幸福里程30K，鼓勵市民多利用公共運輸。我也會強化公車業者的服務品質，鼓勵汰換老舊公車。」
張善政提到，自己除了要讓人行道鋪設面積翻倍、路面更平整，讓嬰兒車跟輪椅能夠暢行無阻外，針對公共建設安全問題，也會用工程專業，綜合客觀人士，對桃園市重要的公共建設進行總體檢，「清廉政府、乾淨發包，不僅要追求工程的品質，還要追求預算的效率，只要能嚴格控管，避免浪費，就能節省出可觀的經費，為市民 提供更多的服務。」
至於市民福利，張善政表示，全台唯一、六都第一的婦幼局，加大對婦女及幼兒的照顧；產婦在桃園可以獲得全國最多的36趟產檢計程車補助跟產後心理諮商；公共托育的數量要翻倍，減低父母對幼兒入學的焦慮；幼兒可以獲得專屬的運動場域；國中小營養午餐，市政府會全額補助，減輕家長負擔。
「桃基北北Mega City」提昇台灣競爭力 張善政：緊密合作讓桃園更突破
張善政也提到城市擘劃，透過宏觀的城市發展與微觀的城區改造，把桃園打造成一個宜居城市，推出全國最優惠的獎勵措施，從火車站、捷運站與主要幹道開始，鼓勵都市更新，推動舊城區再生，改善桃園市舊城區的居住環境。
同時，擴大發展，連結台北、新北與基隆，成為「桃基北北Mega City」。他表示，四座城市加起來接近一千萬人，已經是共同的生活圈、工作圈，「有多元的產業，有國際機場，也有海港，是台灣「對內整合、對外競爭」的重點都會，桃基北北四個城市的首長緊密合作，各方面的政策能一起協調、一起進步，桃園就能更加突破，台灣也會因此更有競爭力。」
張善政指出，每一任的縣市長對桃園都有貢獻，從呂秀蓮縣長對產業友善；朱立倫縣長規劃捷運路網、啟動河川整治工程，發包下水道系統；吳志揚縣長接棒，任內完成五楊高架、國二機場聯絡道，開啟老街溪整治工程，「鄭文燦市長，雖然不同政黨，但我也要肯定他的努力，他蓋了許多客家場館與特色公園，增加市民遊憩的空間，這些都是市民覺得體貼的政策。」
不過，張善政也強調，執政團隊必須面對自己的不足，不迴避批評，不排斥外界的建言，更不要用情感勒索來掩蓋自己執政的失誤，這樣城市的進步才不會回頭，「歷任縣市長留下的市政資產，好的，我會延續，有缺失的，我會改革。只有用成熟、專業的態度面對批評，桃園才能在現有基礎上 更進一步。」