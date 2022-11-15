細數歷任市長貢獻　張善政喊話：改革讓桃園更進步！

▲張善政細數歷任縣市長貢獻，喊話改革缺失讓桃園更進步。（圖／資料照片）
▲張善政細數歷任縣市長貢獻，喊話改革缺失讓桃園更進步。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-11-15 12:22:56

國民黨桃園市長候選人張善政（14日）出席公辦電視政見發表會，除細數政見外，也感謝呂秀蓮、朱立倫、吳志揚與鄭文燦等歷任縣市長對桃園的貢獻。張善政表示，執政團隊面對自己的不足，必須不迴避批評，不排斥外界的建言，「歷任縣市長留下的市政資產，好的，我會延續，有缺失的，我會改革，用成熟、專業的態度面對批評，桃園才能在現有基礎上更進一步。」

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▲公辦電視政見發表會，14日候選人合影。（圖／資料照片）
▲公辦電視政見發表會，14日候選人合影。（圖／資料照片）
桃園市第三屆市長選舉公辦電視政見發表會上午於選委會第一會議室舉行，以辯論方式辦理，每一位候選人政見申論6分鐘後，回答兩名發問人之提問；之後則是6分鐘的結論環節。發表會開始前，四名候選人抽籤決定發言順序，張善政抽到第四順位。

張善政一開始提到，自己在桃園工作了12年，是桃園改變了他的人生，「如果不是在宏碁、Google，在桃園龍潭這段經歷，就不會有後來的張善政，如果我能當選桃園市長，我會用畢生累積的經驗與知識，回報桃園。」

張善政坦言，比起當初自己在龍潭工作時，現在的桃園成長了很多，但也出現了很多新的問題，像是人口大幅成長帶來的交通壅塞，人行道的品質跟不上城市發展，公共建設品質急須改善、以及消防安全與社會治安，這些都是市民關心的重點。

張善政公辦政見會主打「1280月票」　財務配套完善　政見不跳票

對於諸多市政問題，張善政表示，自己有明確的規劃、具體的政策，像是市民跨縣市的通勤需求，有「1280月票方案」，民眾可以自由搭乘國道客運、機捷跟台鐵，通行雙北沒有負擔，「這項政策，我們有詳細的財務配套，就算中央不補助，也可以達成，絕不跳票。」

他補充，如果中央願意補助足夠的資源，1280月票將可進一步涵蓋雙北的捷運與公車，讓1280月票 成為全台通行最廣的交通票證，「桃園市內的大眾運輸，我提出幸福里程30K，鼓勵市民多利用公共運輸。我也會強化公車業者的服務品質，鼓勵汰換老舊公車。」

張善政提到，自己除了要讓人行道鋪設面積翻倍、路面更平整，讓嬰兒車跟輪椅能夠暢行無阻外，針對公共建設安全問題，也會用工程專業，綜合客觀人士，對桃園市重要的公共建設進行總體檢，「清廉政府、乾淨發包，不僅要追求工程的品質，還要追求預算的效率，只要能嚴格控管，避免浪費，就能節省出可觀的經費，為市民 提供更多的服務。」

至於市民福利，張善政表示，全台唯一、六都第一的婦幼局，加大對婦女及幼兒的照顧；產婦在桃園可以獲得全國最多的36趟產檢計程車補助跟產後心理諮商；公共托育的數量要翻倍，減低父母對幼兒入學的焦慮；幼兒可以獲得專屬的運動場域；國中小營養午餐，市政府會全額補助，減輕家長負擔。

「桃基北北Mega City」提昇台灣競爭力　張善政：緊密合作讓桃園更突破

張善政也提到城市擘劃，透過宏觀的城市發展與微觀的城區改造，把桃園打造成一個宜居城市，推出全國最優惠的獎勵措施，從火車站、捷運站與主要幹道開始，鼓勵都市更新，推動舊城區再生，改善桃園市舊城區的居住環境。

同時，擴大發展，連結台北、新北與基隆，成為「桃基北北Mega City」。他表示，四座城市加起來接近一千萬人，已經是共同的生活圈、工作圈，「有多元的產業，有國際機場，也有海港，是台灣「對內整合、對外競爭」的重點都會，桃基北北四個城市的首長緊密合作，各方面的政策能一起協調、一起進步，桃園就能更加突破，台灣也會因此更有競爭力。」

張善政指出，每一任的縣市長對桃園都有貢獻，從呂秀蓮縣長對產業友善；朱立倫縣長規劃捷運路網、啟動河川整治工程，發包下水道系統；吳志揚縣長接棒，任內完成五楊高架、國二機場聯絡道，開啟老街溪整治工程，「鄭文燦市長，雖然不同政黨，但我也要肯定他的努力，他蓋了許多客家場館與特色公園，增加市民遊憩的空間，這些都是市民覺得體貼的政策。」

不過，張善政也強調，執政團隊必須面對自己的不足，不迴避批評，不排斥外界的建言，更不要用情感勒索來掩蓋自己執政的失誤，這樣城市的進步才不會回頭，「歷任縣市長留下的市政資產，好的，我會延續，有缺失的，我會改革。只有用成熟、專業的態度面對批評，桃園才能在現有基礎上 更進一步。」

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