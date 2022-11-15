10大最美準里長出爐！蔡阿嘎猛虧：第3名比高虹安漂亮

▲蔡阿嘎票選全台10大最美里長候選人，左起為何芝寧、陳紫渝、蘇虹宇。（圖／翻攝自何芝寧、陳紫渝、蘇虹宇FB）
▲蔡阿嘎票選全台10大最美里長候選人，左起為何芝寧、陳紫渝、蘇虹宇。（圖／翻攝自何芝寧、陳紫渝、蘇虹宇FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-15 11:25:112022-11-15 11:29:44

台灣縣市長選舉月底登場，外貌出色的候選人賞心悅目，成了選民焦點，新北市永和區永福里的正妹陳紫渝，被公認是最正里長候選人，造勢活動成了追星見面會。網紅蔡阿嘎邀請粉絲一起挖掘更多參選里長的正妹，近日結果出爐，他公布前10名美女，各個外型甜美或是凍齡女神，他笑說第三名根本是網紅等級，猛虧對方長得比新竹市熱門候選人高虹安還漂亮，要她趕緊去選市長！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡阿嘎票選全台10大最美里長候選人，獲得網友認可。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）
▲蔡阿嘎票選全台10大最美里長候選人，獲得網友認可。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）
顛覆以往里長都是年長阿伯的形象，蔡阿嘎應網友敲碗要求，公布「全台灣十大正妹里長候選人」，強調是「最膚淺的票選活動」，擺明不看政見，只看外在美貌，參酌網友意見及個人喜好，選出10名超正候選人，其中一半竟然都在新竹市，讓網友群起鼓譟，以後要搬到新竹市住。

▲新竹市里長候選人何芝寧，有「竹科正妹」的封號。（圖／翻攝自何芝寧FB）
▲新竹市里長候選人何芝寧，有「竹科正妹」的封號。（圖／翻攝自何芝寧FB）
▲新竹市里長候選人何芝寧，以前是儀隊成員。（圖／翻攝自何芝寧FB）
▲新竹市里長候選人何芝寧，以前是儀隊成員。（圖／翻攝自何芝寧FB）
這10位正妹包括城市小姐選美冠軍林季蓉、兒童台「泡芙姐姐」施岱伶、議長助理李品君、保險業務員洪佩琦，年齡從20到30幾歲都有，即使是二寶媽，看起來都是年輕貌美的正妹，尤其是第三名的25歲「竹科美女」何芝寧，被蔡阿嘎懷疑是網紅，想要搏版面刷存在感，直接發出徵才訊息，要她到自己公司上班，還狠虧她長得比新竹市兩位女性市長候選人都漂亮，可以直接挑戰選市長！

▲新竹市里長候選人蘇虹宇，生了兩個小孩依舊很正。（圖／翻攝自蘇虹宇FB）
▲新竹市里長候選人蘇虹宇，生了兩個小孩依舊很正。（圖／翻攝自蘇虹宇FB）
而第一名無庸置疑是「年度最紅候選人」的永福里陳紫渝，讓選民都想搬戶口當她的里民，獲得所有網友一致認可，粉絲們還在她文章底下發表告白文，直接稱她為老婆，留言宛如「大型做夢現場」，成為網友熱議話題。最後話鋒一轉，蔡阿嘎呼籲選舉還是要選賢與能，票選僅供參考，不能只看外貌，讓身邊的大頭佛跟老婆「二伯」差點綜藝摔。

▲永福里的陳紫渝被封為全台最美里長候選人。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
▲永福里的陳紫渝被封為全台最美里長候選人。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）
▲（圖／翻攝自「永福里陳紫渝」臉書）
▲陳紫渝每次發文都成了大型告白現場。（圖／翻攝自「永福里陳紫渝」臉書）
【2022年全台灣10大正妹里長候選人】

1.陳紫渝（新北市永和區永福里）

2.蘇虹宇（新竹市北區金雅里）

3.何芝寧（新竹市東區埔頂里）

4.洪佩琦（南投縣草屯鎮敦和里）

5.劉秋婕（台南市永康區北灣里）

6.李品君（台北市南港區聯成里）

7.林采霏（台中市北區淡溝里）

8.羅羽涵（桃園市平鎮區金陵里）

9.施岱伶（新北市三重區過田里）

10.林季蓉（新竹市東區公園里）

美妝網紅竟是黑道人妻！老公涉洗錢案　網嚇：以為嫁豪門

17歲最美星二代出手了！贈魔獸對聯　網讚：最棒體育外交

真人蛇姬超狂健身片流出！粉絲羨慕教練視角：深夜難眠了

楊繡惠開譙「偷花賊」報警！調監視器緝兇　結局竟大逆轉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀