10大最美準里長出爐！蔡阿嘎猛虧：第3名比高虹安漂亮
台灣縣市長選舉月底登場，外貌出色的候選人賞心悅目，成了選民焦點，新北市永和區永福里的正妹陳紫渝，被公認是最正里長候選人，造勢活動成了追星見面會。網紅蔡阿嘎邀請粉絲一起挖掘更多參選里長的正妹，近日結果出爐，他公布前10名美女，各個外型甜美或是凍齡女神，他笑說第三名根本是網紅等級，猛虧對方長得比新竹市熱門候選人高虹安還漂亮，要她趕緊去選市長！
顛覆以往里長都是年長阿伯的形象，蔡阿嘎應網友敲碗要求，公布「全台灣十大正妹里長候選人」，強調是「最膚淺的票選活動」，擺明不看政見，只看外在美貌，參酌網友意見及個人喜好，選出10名超正候選人，其中一半竟然都在新竹市，讓網友群起鼓譟，以後要搬到新竹市住。
這10位正妹包括城市小姐選美冠軍林季蓉、兒童台「泡芙姐姐」施岱伶、議長助理李品君、保險業務員洪佩琦，年齡從20到30幾歲都有，即使是二寶媽，看起來都是年輕貌美的正妹，尤其是第三名的25歲「竹科美女」何芝寧，被蔡阿嘎懷疑是網紅，想要搏版面刷存在感，直接發出徵才訊息，要她到自己公司上班，還狠虧她長得比新竹市兩位女性市長候選人都漂亮，可以直接挑戰選市長！
而第一名無庸置疑是「年度最紅候選人」的永福里陳紫渝，讓選民都想搬戶口當她的里民，獲得所有網友一致認可，粉絲們還在她文章底下發表告白文，直接稱她為老婆，留言宛如「大型做夢現場」，成為網友熱議話題。最後話鋒一轉，蔡阿嘎呼籲選舉還是要選賢與能，票選僅供參考，不能只看外貌，讓身邊的大頭佛跟老婆「二伯」差點綜藝摔。
【2022年全台灣10大正妹里長候選人】
1.陳紫渝（新北市永和區永福里）
2.蘇虹宇（新竹市北區金雅里）
3.何芝寧（新竹市東區埔頂里）
4.洪佩琦（南投縣草屯鎮敦和里）
5.劉秋婕（台南市永康區北灣里）
6.李品君（台北市南港區聯成里）
7.林采霏（台中市北區淡溝里）
8.羅羽涵（桃園市平鎮區金陵里）
9.施岱伶（新北市三重區過田里）
10.林季蓉（新竹市東區公園里）