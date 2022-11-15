車隊掃街合體朱立倫　林耕仁：下架民進黨是最重要課題

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫今南下新竹，陪同林耕仁一同車隊掃街。對於高虹安助理風波延燒，林耕仁受訪表示，案子進入司法程序，希望高虹安一定要面對，「我們用實實在在的腳步取得市民認同，用舒適減壓願景取得肯定，拜託大家相信林耕仁、新竹會更好。」
至於外界評論不打高虹安，恐讓國民黨失去拿回新竹的機會。林耕仁強調，下架民進黨是最重要的課題，過去民進黨執政有8大弊端，這段時間要把這些弊端讓市民知道，與市民共同監督打弊，此外我也提出更多興利的願景，一起努力做事。
此外，朱立倫受訪談到如何拉抬林耕仁選情，他則說，據內部民調，林耕仁持續上升，表示地方認同腳踏實地、實實在在、清清白白，相信新竹人很有智慧，尤其看到民進黨執政這麼糟糕，是要靠奧步的民主奧步黨，又是弊案連連的弊案黨，12億棒球場成為全國的弊案、國際的笑話，治安槍擊事件連連，與黑道牽扯不清，讓民進黨繼續執政，天理何在。
朱立倫也提到，他常鼓勵林耕仁，「要以新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科為標竿」，實實在在做事情，楊文科4年前很多人不看好，林耕仁則和楊文科一樣，不靠做秀或口才，後來大家也團結支持楊，對林的期許就是如此。
媒體問，黨中央將有什麼大咖或策略協助林耕仁，打破藍白合傳言？朱麗文指出，全黨團結一致支持林耕仁，這段時間無論是黨中央、中央助選團、侯友宜，及台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等人都全力幫林耕仁，周六在桃園舉辦「北北基桃竹竹苗大會師」，林耕仁也會一起出席。