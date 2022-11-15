全台最美飯店爭霸開戰！今起投票當評審　抽值50萬住宿券

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1.最美渡假飯店：連霸、新晉齊開戰
今年有眾多擁有自然景觀與休閒設施的飯店一起角逐，像是有連霸紀錄的「花蓮理想大地渡假飯店」、「瑞穗天合國際觀光酒店」、「遠雄悅來大飯店」外，還有以五行美景為特色的「蘊泉庄」和隱身於翠綠秘林的「泰安觀止溫泉會館」等飯店首次參戰，戰況想必相當激烈。
2. 最美都會飯店：新開幕即入圍太驚人
從「台北晶華酒店」、「台北君悅酒店」、「H2O水京棧國際酒店」、「長榮文苑酒店」等五星級飯店，到「和苑三井花園飯店台北忠孝」、「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」、「耐斯王子大飯店」等品牌酒店一起較勁，還有今年新開幕飯店-高雄「承億酒店」、「新北新莊凱悅嘉軒酒店」、「震大金鬱金香酒店」也來勢洶洶，勢必將上演一場激烈廝殺戰，民眾可要擦亮眼睛看仔細了。
3.最美親子飯店：冒險、棒球、史努比 小朋友的最愛！
同時兼顧讓小孩盡情放電、爸媽悠閒渡假的親子渡假飯店近年來廣受歡迎，在投票活動中此類別將以豐富的遊樂場域和親子友善服務力拼高下。其中像是緊鄰Xpark且以夜宿水族館服務爆紅的「和逸飯店‧桃園館」、主打戶外冒險體驗的「台南趣淘漫旅」、以棒球及史努比為主題「名人堂花園大飯店」、親子服務完備獲旅客高口碑的海景飯店「墾丁凱撒大飯店」、擁有2,300坪室內親子設施的全包式飯店「煙波大飯店新竹湖濱館」等，誰能擄獲爸媽的心擠身最美親子飯店行列，值得拭目以待。
4.最美設計旅宿：從廢墟風到愛馬仕 多元風格誰與爭鋒？
近年來國旅市場蓬勃，各家業者紛紛祭出多元風格搶客。今年也將集結各種風格迥異的飯店將一同爭霸，像是融合高雄港都特色為設計理念的「高雄中央公園英迪格酒店」、從建築外型到空間細節皆運用膠捲為概念打造的「台北時代寓所」、由老屋改建的廢墟風網美飯店「植光花園酒店」、愛馬仕御用設計團隊操刀的時尚新飯店「寒居酒店」等，全都搶著爭奇鬥艷，吸引民眾眼球！
5.最美房間：去年冠軍回鍋參戰 多種風格選擇困難！
「七星潭水上明月海景渡假旅店」的巴洛克風情皇后海景房，以奢華感十足的皇宮城堡風格打造，還能飽覽七星潭無敵海景，享受愜意又華麗的假期；「煙波花時間 花蓮」以閨密花時間六人房應戰，房內洋溢著充滿歡樂的美式氛圍，繽紛多彩的貨櫃屋造型更是令人印象深刻，展現極具巧思的設計風格；「宜蘭綠舞國際觀光飯店」的豪華湖畔Villa，獨棟和風客房搭配55坪日式庭園造景，加上木製風呂湯泉池，營造精緻細膩並散發日本風情的住房體驗。
值得一提的是，去年以方山水獨賣套房榮獲最美房間的「承億文旅潭日月」，房內270度的遼闊視野，將日月潭的湖光山色變化盡收眼底，今年再度以此房型迎戰，是否能再度獲獎值得期待。
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