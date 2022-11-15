迎世足！7-11拿鐵「買2送2」陪熬夜　門市開放看球賽轉播

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熬夜必備咖啡之外，門市也規劃「看球賽吃零食泡麵」專區，指定零食泡麵任選2件8折、4件7.5折；11月30日起再加碼，包括熱狗全品項、便利即食的「御料小館」系列，合計超過15款指定冷藏炸物滷味、下酒小菜享2件8.5折、3件7.9折。賽事期間到「酒BAR」複合店門市買指定品項，加送臺虎精釀足球玻璃杯、百威世足款束口袋、mio澪品牌幻（變）色杯等周邊。
為邀請球迷就近開喝，11月16日起至12月27日同步開跑「來7看球賽，酒BAR喝起來！」活動，「酒BAR」現打啤酒結合限定門市「現烤哈燒專櫃」全品項，任選搭配均享2件8.5折、3件7.9折；「COLD STONE專區」複合店門市自即日起也推出全品項任選2件8.5折、3件7.9折，讓球迷組隊來吃冰。
此外，明（16）日起全店推出「2022世界盃足球賽門市快閃購」，OPEN POINT會員消費不限金額，報電話就可加購官方授權的世足紀念抽繩後背包，還有印上6個熱門隊國旗的世足紀念連帽披肩、世足紀念啤酒杯及世足紀念1000ml水壺。7-ELEVEN也獲得愛爾達電視台合法授權，12月9日至12月18日限時10天，在指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網，Live直播足球賽事最後八強，鄰居約一約就能結伴到門市一起看球賽，為支持的球隊及選手加油。
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