迎世足！7-11拿鐵「買2送2」陪熬夜　門市開放看球賽轉播

▲7-11推出世界盃足球賽快閃購活動，並有拿鐵買2送2陪全民熬夜追球賽，指定門市也將開放一起看轉播。（圖／業者提供）
▲7-11推出世界盃足球賽快閃購活動，並有拿鐵買2送2陪全民熬夜追球賽，指定門市也將開放一起看轉播。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-15 12:04:55

睽違四年的足球賽即將開踢，全民準備熬夜看球賽！7-11推出指定咖啡半價來助陣，包括精品美式、精品拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵都是買2送2，還有多款指定飲品11杯組合優惠。明（16）日起在全台門市推出「2022世界盃足球賽門市快閃購」，12月9日起還可到指定門市看Live直播，一起為最後八強加油。

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每四年都要熬夜追的世足賽（FIFA World Cup）來了！鎖定世足商機，7-ELEVEN宣布在OPEN POINT推出「看球賽 喝CITY」活動，明（16）日起至11月22日連續7天，APP每日開賣精品美式或精品拿鐵任選買2送2，以及熱皇家伯爵紅茶拿鐵買2送2，每日各限量5000組；另有特大杯拿鐵、特大杯美式任選11杯550元、CITY水果系列指定任選11杯660元、珍珠系列指定任選11杯590元、經典純奶茶／四季春奶青任選11杯390元。

▲OPEN POINT行動隨時取自11月16日至11月22日推出「看球賽 喝CITY」活動。（圖／業者提供）
▲OPEN POINT行動隨時取自11月16日至11月22日推出「看球賽 喝CITY」活動。（圖／業者提供）
熬夜必備咖啡之外，門市也規劃「看球賽吃零食泡麵」專區，指定零食泡麵任選2件8折、4件7.5折；11月30日起再加碼，包括熱狗全品項、便利即食的「御料小館」系列，合計超過15款指定冷藏炸物滷味、下酒小菜享2件8.5折、3件7.9折。賽事期間到「酒BAR」複合店門市買指定品項，加送臺虎精釀足球玻璃杯、百威世足款束口袋、mio澪品牌幻（變）色杯等周邊。

為邀請球迷就近開喝，11月16日起至12月27日同步開跑「來7看球賽，酒BAR喝起來！」活動，「酒BAR」現打啤酒結合限定門市「現烤哈燒專櫃」全品項，任選搭配均享2件8.5折、3件7.9折；「COLD STONE專區」複合店門市自即日起也推出全品項任選2件8.5折、3件7.9折，讓球迷組隊來吃冰。

此外，明（16）日起全店推出「2022世界盃足球賽門市快閃購」，OPEN POINT會員消費不限金額，報電話就可加購官方授權的世足紀念抽繩後背包，還有印上6個熱門隊國旗的世足紀念連帽披肩、世足紀念啤酒杯及世足紀念1000ml水壺。7-ELEVEN也獲得愛爾達電視台合法授權，12月9日至12月18日限時10天，在指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網，Live直播足球賽事最後八強，鄰居約一約就能結伴到門市一起看球賽，為支持的球隊及選手加油。

▲世足紀念抽繩後背包加購價699元、世足紀念1000ml水壺加購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲世足紀念抽繩後背包加購價699元、世足紀念1000ml水壺加購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲世足紀念啤酒杯共6款，印有足球熱門隊國旗設計，加購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲世足紀念啤酒杯共6款，印有足球熱門隊國旗設計，加購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）
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