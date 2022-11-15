陳耀訓蛋黃酥春節預購23分鐘賣光！漲180元實測還是搶嘸
每次推出立刻秒殺的「陳耀訓蛋黃酥」，在今年中秋節一樣一盒難求，一盒800元被黃牛炒到2500元，當時沒搶到的粉絲注意了，今（15）日中午12時30分將開賣「紅土蛋黃酥」春節預購，除了手腳要快以外，官方特別提醒，要記得先去拓元售票系統註冊，併提前確認信用卡能不能用！《NOWnews今日新聞》記者實測，當開賣時間一到，點系統上每日立即訂購，幾乎都跳出已經完售的畫面，雖有3次成功進入第2階段選購，但輸入完驗證碼就跳掉，連刷卡畫面都還沒看到，短短23分鐘後、約莫12:53拓元售票系統上就顯示每日都已經「搶購一空」，沒搶到的朋友只能再等下次了！
號稱蛋黃酥界愛馬仕的「陳耀訓蛋黃酥」，受到原物料影響，這次預購價格比先前上漲180元，每10入要價980元，但粉絲們還是躍躍欲試。官方臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」提醒大家，今天中午預購之後，預計提貨時間在2022年12月1日至2023年1月20日，最佳賞味期間是常溫5天、冷藏10天。特別提醒參與預購的朋友，每人限購5盒，而且無法宅配只能到店取貨，訂單成立後也無法更改取貨日期、退訂。
昨（14）日官方公佈預售日期後，網友早已經摩拳擦掌，「這次一定要搶到」、「鬧鐘設定完成」。當系統完售之後，不少粉絲立刻在臉書上哀嚎，「第一分鐘就全沒了，誇張！」、「輸入完驗證碼就沒了」、「刷卡畫面當機呀！送出刷卡後就卡住了」，但也有幸運兒跟朋友一起搶全部都入手，立刻就有人留言詢問「有人可讓一盒嗎？」