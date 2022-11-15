2022年10月台灣機車銷售6.3萬輛，Sym年度冠軍十拿九穩

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如果和九月的75,327輛相比，單月僅交出63,717輛的成績，兩個月就相差11,610輛，說不定大家都先拚出國、買車換車擺後面！
雖說政府決定與病毒共存逐步解封，10月起也放寬入境限制，但截至目前為止單日確診人數依然在2-3萬人左右，嚴格來說還在高原期，但生活總不能因此而停擺，在做好自身防疫管理的前提下也逐步恢復正常生活，雖說11月26日的選舉是件大事，不過百姓早已對政治毫無感覺，剩下只有這些政治人物「獨樂樂」；反觀在消費市場部分因日本的解封開國門，縱使機票飆漲得不像話，卻也讓已經悶了三年的民眾都想搶頭香，紛紛將消費轉向國外旅遊，連帶也多少影響到十月份的機車市場銷售狀況。63,717輛的總市場規模比起九月75,327輛多少超過1.1萬輛，除了上述的消費目標轉移，有更多人是持續等待更好的優惠條件，因為無論是燃油機車或者電動機車業者，從下半年起就陸續祭出很驚人的好康，而且一個月比一個月力道強、又更具吸引力，或許是在這樣的情況下讓消費者抱著觀望態度。
不過值得注意的是，2023年剩下不到60天的時間，10、11月因颱風擾亂不少地方傳出災情，同時溼答答的下雨天民眾出門消費意願變低，這也都可能會成為影響接下來購車換車的因素。
| 2022年10月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2021年同期掛牌數(輛)
| Kymco
| 17,407
| 27.3
| 23,991
| Sym
| 24,417
| 38.3
| 20,163
| Yamaha
| 10,424
| 16.4
| 17,931
| Suzuki
| 786
| 1.2
| 1,409
| Gogoro
| 5,734
| 9.0
| 7,851
| 其他
| 4,949
| 7.8
| 6,413
| 總計
| 63,717
| --
| 77,758
已經無望23連霸的Kymco，10月的銷售量為17,407輛，雖比九月的18,868輛少了約1,400輛，但佔有率卻從25.0%增加至27.4%，前十個月累計銷售163,948輛，雖然國民車豪邁的廣宣沒有停過，但與Sym相比仍差了一截。但根據了解Kymco董事長柯勝峯幾個月前便親上火線，同時也針對內部進行調整，更有一說是要在明年奪回冠軍寶座，只是以Kymco的產品力來看，似乎無法真正「深得我心」，尤其在年輕人這個區塊可是空窗期，因此要如何在短時間內大翻轉，這恐怕得花很大的力氣和決心。至於電動機車方面，十月僅交出448輛，若就該領域的成績仍屬小眾，不過在Ionex進行全面布局，除了提升性能與進行小修改外，更推出綠牌的i-One Air及續航力高達180公里的i-One Fly兩種機型，，並提供免資費的誘人方案，在PBGN聯盟於2023年不再提供吃到飽方案下，或許有機會在電動機車扳回一城。
與Gogoro客層重疊性過高的Yamaha，好不容易九月交出13,604輛，十月則減少3,180輛剩下10,424輛，佔有率從18.1%下滑到16.4%，因為與其他品牌相比沒有新機種是一大主因，即使有著不錯的優惠條件卻難以獲得市場共鳴，因此仍居市場第三名。以5,734輛仍居第四的Gogoro比九月的7,176輛減少1,442輛，佔有率從9.2%微幅下化至9.0%，市占率變動僅0.2%是因為總市場量萎縮，不過在電動機車領域依然位居龍頭地位。此外，「最高優惠換算9年免費騎」很具吸引力，但詳情還是要問清楚，至於先前宣布2023年將取消資費吃到飽優惠是否會產生什麼影響，這點倒是值得持續觀察，倒是結合信用卡、餐飲的REWARD提供點數換購的行銷手法，或許又能增進另一波的購車潮，成效如何就讓我們繼續觀察下去。
| 2022年10月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 56,219
| 7,498
| 佔有率(%)
| 88.2
| 11.8
在台灣電動機車已經成為能見度高的個人移動工具，雖然在政府的補助推動下曾一度大幅成長，但或許是新鮮感不足，也可能是實用型買家仍選擇燃油機車，又或者是年長者依舊習慣傳統機車的操作模式，甚至可能因資費、維修零件費等問題，這兩年不再是火熱的話題，似乎也回歸到正常成為機車買家對動力的一種選項，然而電動化是全球的一大趨勢也沒有回頭路，除了Sym以外幾乎都投入電動化的領域，也形成PBGN、IonexX、eMoving這三大陣營，不過2022年前十個月與燃油機車之間的比例為88.2:11.8，比起九月的88.4：11.6有微幅增加，兩照之間仍維持約9：1的比例，十月份電動機車銷售量為7,498輛，累計前十個月共銷售69,524輛，至此佔有率為11.6%，倘若要想達成年度破10萬輛的規模依照目前進度似乎有難度。
然而從9月、10月乃至11月各品牌對電動機車的優惠力道越來越重，但卻未能真正反映到銷售上，業者認為電動機車長期靠政府補助而成長，且新鮮賞味期經過這段時間後消費市場不再認為這是科技，而是靠電力驅動的機車，其本質就是機車，雖然具備零震動、零排放、減少保養等優點，但民眾對資費及電池本身無法擁有仍耿耿於懷，縱使業者投資設立換電能源站，但續航力與換電等也會是一大困擾，所以仍難以完全取代燃油機車，所以也有業者表示電動機車要真正能普及，恐怕要等到下一世代了。至於微型電動二輪車(也就是過去所謂的電動自行車)納管掛牌將在11月30日啟動，日後購買時就要掛牌，現存既有的必須在兩年內完成掛牌，據業者估計目前全台約有65萬輛左右出沒在路上，除了偏鄉外多數為沒有駕照的外籍移工，雖說這會增加電動化的比例，但也可能會讓數量大減，所以成效如何還頗令人期待。
距離2023年只剩下兩個月的時間，機車業者肯定會卯起來祭出更多好康優惠，以利在不到60天裡做最後衝刺，而這或許是消費者在等待的最後購車機會，而且就目前Sym已領先第二名近四萬輛、佔有率超過34%來看，2022年的年度冠軍是拿定了，也終結Kymco的23連霸美夢，而電動機車是否能在這段時間突然來個逆勢大翻轉？就當前政府只顧著選舉的態勢來看恐怕有難度，或許要等這場選舉肥皂劇落幕後才有更積極的作為，至於通膨、物價高漲的問題…只能老百姓自行默默吸收了！
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