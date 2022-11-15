大數據：陳時中、林佳龍聲量勝對手 民進黨較能喚起熱情
距離投票日僅剩11天，民進黨與國民黨皆於上週末舉辦大型造勢活動，最受矚目的當屬12日綠營雙北市長候選人陳時中、林佳龍、正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌等人於凱道合體，以及藍營同日六都市長候選人於板橋同台的造勢。大數據臉書粉絲專業「今天有數嗎」透過QSearch針對上週各黨的造勢活動分析社群聲量，數據顯示，民進黨在凱道的聲勢遠勝過在板橋大集合的國民黨候選人。
「今天有數嗎」表示，在12、13日週末2天，以六都市長候選人、政黨、黨主席為關鍵字，可看見綠營的社群聲量以452,273贏過藍營的337,105，差距超過10萬，另民眾黨則僅有48,962。
若針對雙北的候選人聲量來看，「今天有數嗎」表示，民進黨的陳時中和林佳龍聲量共有184,642，國民黨的蔣萬安與侯友宜總和則僅有104,689，綠營的聲量幾乎是藍營的2倍。
「今天有數嗎」分析，再更進一步看雙北候選人官方頻道的反應，更可看見，以週末綠藍2場造勢的反應來說，陳時中與林佳龍的支持者較為踴躍，2人官方頻道的聲量總和為23,794，足足為蔣萬安與侯友宜2人11,554的2倍。
「今天有數嗎」說，選舉已經進到最後白熱化的兩週，各黨都用盡全力催出聲勢，以封關前的聲量形勢來看，民進黨更能喚起支持者的熱情。