清大解剖教學研究中心啟用　首屆後醫生獻花感恩大體老師

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高為元代表清華大學感激每一位大體老師的無私與大愛，也特別致謝家屬同意將親人奉獻於醫學教育，他說「生命是個循環，大體老師的奉獻不僅教育了今天在場的每一位學生，也將嘉惠他們未來將救治的無數病患。沒有他們，清大醫學的未來將永遠不會實現。」
隨後，清大後醫系學生一一向周振宇、劉桂珍2位大體老師行禮獻花，並合唱「感恩的心」，表達對大體老師虔敬的感恩之情。學生代表沈和謙表示，「您們生命的終點，是我們醫學教育的起點，我們將以最謙卑恭敬的心開啟這段學習旅程。」
清大生科院長高瑞和表示，華人社會勸募大體十分不易，但要成為醫生的第一步，就是要了解人體的組織結構，否則之後所有的課程都如紙上談兵，他曾聽過一段允諾捐贈大體者動人的分享「寧可你們在我身上錯劃百刀千刀，也不希望未來在病人身上劃錯一刀」，希望學生們都能謹記這段訓勉。
簽署清大第一張大體捐贈同意書的賀陳弘說，人生如水上行舟，終有捨舟登岸的一天；這艘小船不必就此廢棄，能交由後人得之再用，對此身軀也是一份愛惜之意。他從小就體弱多病，經常進出醫院，孩子小時候也曾生過生死交關的大病，受到醫師的照顧太多，希望能有所回報，對醫師的養成教育盡一份心意。
賀陳弘提到，清大推動醫學教育歷經千辛萬苦，如今第一屆醫學生已經入學，清華醫院也即將落腳桃園，正展開一番新氣象；他簽署大體捐贈同意書，就是想表達他對清華醫學教育毫無保留的支持，以及對醫學界的敬意。
清大後醫系教授陳世杰表示，新建的解剖教學研究中心是清大為醫學生打造的學習場所，近2百坪的空間寬敞明亮，聞不到一點福馬林的味道。大體解剖實驗室與獻體室全日維持負壓狀態，且配有空氣調節與甲醛濃度即時監控系統。
他指出，過去大體防腐包括灌流與浸泡需要1年左右，但藉由清大購置近3百萬元的全自動急速大體防腐處理設備，可將時間縮短為1個月；獻體室除了配置灌流檯、灌流機與全自動防腐機，還有12格冰櫃、堆高機與電動吊掛天車；實驗室則配置抽氣解剖檯、抽風系統及無眩光LED手術燈。
為幫助學生學好大體解剖實驗課程，清大還購入真人全身骨骼標本、可二分解及三分解的真人頭顱標本，及3D列印塑膠擬真標本模型，並透過解剖教學影片及VR虛擬實境人體解剖系統，讓學生在大體解剖之前即熟悉人體各區域的肌肉、神經與血管等複雜結構。
後醫系大一生陳毓理說，面對栩栩如生的大體老師，感受到很大震撼，「不像書本上的圖畫，用紅色標示動脈，藍色標示靜脈，需要更認真地學習辨別。」上過解剖課後，也讓他更想精進自己的技術，朝外科醫師之路邁進。
後醫系大一生林睿緹表示，大學讀的是生科系，沒上過大體實驗解剖課，因此抱著戒慎恐懼的心態、更努力做準備；實際動刀後，才發現人體結構隨老化或病變，跟書本上長得不一樣，需要重新探索學習。