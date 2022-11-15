全家賣SAKImoto玉米濃湯！只買「冰磚」更便宜：帶走微波
全家玉米濃湯霜淇淋還沒來，倒是先開賣了玉米濃湯，而且還是和日本SAKImoto Bakery聯手，推出超商首見的新型態玉米濃湯，透過玉米濃湯冰磚，把日本大阪限定滋味神還原到全台門市，明（16）日起正式開賣，11月29日前享嘗鮮價55元，還可單獨購買玉米濃湯冰磚更便宜，售價49元；滿餡麵包也同步推出玉米濃湯口味，吃得到玉米粒及配料。
進入冬天特別有食欲，其中濃郁、暖胃的美食最受歡迎，全家再度和嵜本SAKImoto聯手合作，以日本大阪SAKImoto Bakery Café店內餐點為原型，明（16）日正式開賣便利商店新型態「玉米濃湯」，透過冰磚技術神還原大阪美味，並搭配限定雙層湯杯，濃湯帶著走不燙手，每杯售價65元，11月16日至11月29日享嘗鮮價55元，另外也能單買「玉米濃湯冰磚」回家，售價49元。滿餡麵包同步推出玉米濃湯口味，一口咬下還能吃到玉米粒、馬鈴薯與紅蘿蔔等配料，售價42元，搭配指定飲料享超值配59元。
除了日系美食，還有新加坡風味湯品、台味料理相繼登場。全家再度攜手黃亞細肉骨茶，11月16日起開賣隱藏版「肉骨雜炊粥」，售價70元；另有以雞骨熬煮的「鮮燉雞肉骨茶」則於11月23日接力登場，售價69元。並首度聯名台中知名茶館有春茶館，將店內人氣懷舊台菜料理化身為烤飯糰，11月23日起開賣「三杯雞烤飯糰」與「麻油雞烤飯糰」，售價45元。
迎接即將到來的世足賽，全家也宣布夜貓球迷專屬好康，11月16日至12月19日期間，每天晚上6點後到早上6點前，到門市消費每1元可累計1積分，集滿800積分可兌換100元購物金，也就是買800送100，每會員限兌換2次，購物金限消費200元可折抵。