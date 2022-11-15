綠營議會六小福聯合作戰　保住左營楠梓關鍵一席李柏毅

高市議會綠營老將 「 六小福 」 繼昨 (14) 日三民區市議員何權峰車掃後，今 (15) 日由左營楠梓 ( 第四選區 ) 登記第 2 號的市議員李柏毅合體同期戰友市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、簡煥宗接力車掃。五人分工合作，由簡煥宗擔任麥克風手、邱俊憲擔任皮卡司機，高閔琳、何權峰與李柏毅站在皮卡上車掃，一起展現團隊合作，力拼議會過半的決心。

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▲六小福成員們分工合作，由簡煥宗擔任麥克風手、邱俊憲擔任皮卡司機，高閔琳、何權峰與李柏毅站在皮卡上車掃，一起展現團隊合作，力拼議會過半的決心。（圖／記者郭凱杰翻攝）

市議員李柏毅表示，左營楠梓這次雖增加一席席次，但共有 20 個人要來競爭。不只有小黨投入這次選舉，民進黨跟國民黨也都多提名一席，可謂搶破頭。加上最近同選區有許多候選人喊出搶救，因此李柏毅鄭重地向所有左營楠梓的選民報告，在場這幾位議員也都很危險。

▲左營楠梓(第四選區)登記第 2 號的市議員李柏毅合體同期戰友市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、簡煥宗接力車掃，沿途受到支持者歡迎。（圖／記者郭凱杰翻攝）

李柏毅指出 ， 因為 2018 年的韓流，大家幾乎都是吊車尾選上，因此誠懇呼籲泛綠支持者和中間選民，請多一票給這 8 年來為高雄、為左營楠梓爭取產業轉型、交通建設，致力改善長輩與小孩的生活環境，且做事努力的優質議員，登記第 2 號的李柏毅。