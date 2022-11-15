飯店助攻「龍虎斑」拓新通路！龍虎斑全魚宴輕鬆上桌

為響應高雄好東西，推廣高市府海洋局扶植的優質龍虎斑，高雄翰品酒店與海洋局攜手行銷高雄「龍虎斑」，由飯店餐飲團隊研發出「龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬」等產品，讓民眾在家就可輕鬆料理。相關商品將於11月21日開放預購，並將於雲朗觀光購物平台「雲朗選物」販售。
高市府海洋局副局長黃登福也為高雄龍虎斑站台，希望透過飯店餐廳、電商平台等各種管道，把品質最好的龍虎斑推銷給全台消費者，鼓勵民眾多多食用國產好魚。
高雄翰品酒店總經理林俊宇指出，酒店在地服務已逾40年，秉持雲朗觀光集團之精神，不能僅一昧追求獲利，更要與在地共好，善盡企業社會責任。此次選擇與位於林園的漁社長合作，其所養殖的石斑魚品質讓人感到驚豔。
「龍虎斑滴魚精」選用高雄在地林園純海水養殖的「魚社長」龍虎石斑魚，搭配紅高麗蔘以及優質紅羽雞兩款，讓營養更加升級，細心調配完美比例，口感香醇，順口不油膩，無腥味。選用高壓恆溫滴萃之工法，呈現原湯精華，滴滴精萃，拆封即可直接飲用。
「龍虎斑全魚宴」採用冷凍保存，選用魚中極品龍虎石斑，其肉質鮮美滑嫩，魚皮富含膠質。搭配飯店主廚精湛的白味增熟成醃製，讓新鮮的魚更鮮甜，完全無腥味土味。按魚頭、魚骨、魚身部位分切分包裝更方便，全口味規劃可蒸、煮湯、炸、烤、煎，以白味增搭配頂級鮮魚，在家使用任何器具都可烹調出主廚的美味。