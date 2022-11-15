18上青！台學聯發起串聯行動　號召大學生挺18歲公民權

▲台灣學生聯合會與全台大專校院學生會今（15）日在立法院前召開記者會，聲援月底的「18歲公民權」憲法修正案公民複決案。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.15）
▲台灣學生聯合會與全台大專校院學生會今（15）日在立法院前召開記者會，聲援月底的「18歲公民權」憲法修正案公民複決案。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.15）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-15 13:10:18

距離我國史上第一次修憲複決投票還剩12天，台灣學生聯合會和全台各地的大專校院學生會今（15）日在立法院前，共同聲援「18歲公民權」公民複決一定要通過，並宣布將聯合15所大專校院學生會，發起「18上青！全台大學生挺18」串聯行動。

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台學聯指出，憲法修正案公民複決第一案「18歲公民權」公民投票在即，關乎滿18、9歲而未滿20歲的青年在國家社會中的影響力。據教育部統計，110年「各級學校年齡別學生人數」，在學的18、9歲人口中，有93%皆身處於大專校院之中，代表大學生是最主要受到影響的群體，當然要挺身而出。

台學聯理事長劉曜維表示，各地方與中央政府近年陸續辦理「青年諮詢委員」、「兒少代表」等政策，現在將投票年齡下修為18歲，更是將青年意見正式納入的重要里程。台學聯將聯合全台15所的大專院校發起「18上青」的串聯行動，整合資源，並發起街宣、擺攤等行動，促進大學生認識18歲公民權的議題，讓18歲公民權順利通過，促使青年可以一同參與國家未來的政策。

國立嘉義大學學生會長蔡璟鴻表示，18歲的青年已在制度上需服兵役、負刑法及明年開始的民法完全責任與行為能力，嘉大學生會在校內進行多次倡議行動，但偶有受到教職員、民眾謾罵為「政黨側翼」，或質疑青年並沒有判斷能力。

他感慨，18歲青年必然擔心家鄉與國家的未來，缺乏的絕不是知識或判斷力，就連已具有投票權的自己都遭遇如此挫折，在街頭奮鬥的高中生會遇到多少的困難？

國立高雄大學學生議會議長鍾昌豫指出，近期為了推動18歲公民權，高大與高醫大、台學聯、青民協合作，啟動民主返鄉列車，並舉辦多場校內宣講、校外掃街。鍾昌豫說，即使南部多數人十分支持，但仍有尚未觸及的人，南部作為資源較為稀缺的區域，呼籲更多大專校院的夥伴一起行動。

國立台北大學三峽校區學生會長李芝玉說，18歲公民權是跨黨派共識，從1980年代就開始被提及與倡議，但時至2022，台灣仍舊身處亞洲民主國家的倒數排名；18歲的青年不是不懂事，只是缺少機會，希望支持青年權益的朋友，11月26日能夠為18歲公民權站出來。

她希望大學生們可以向周遭的家人朋友呼籲，除了支持自己家鄉的候選人，也一起來了解18歲公民權，一起回家投下同意票！

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