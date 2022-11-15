女星老公身亡！她當《祕密女人》嫁豪門 亡夫是集團次子
韓劇《祕密的女人》由申多恩、徐道營、李在煌、金海仁共演，申多恩飾演室內設計師，要進入大集團查出父親、弟弟出意外的真相。戲外，申多恩的老公就是室內設計師，她之前演戲會先去了解角色的背景，這檔戲則不用刻意去學，因為老公平常就教她很多。
在《祕密的女人》中，申多恩飾演室內設計師，原本要與父親合開公司，但爸爸突然身亡、弟弟也陷入昏迷，當她發覺這一切都與泰延集團有關，決定靠近集團的長子，成為他的未婚妻進豪門追查真相，卻發現她之前深愛的男人竟是集團的次子，曾經背叛過她的閨密也在這個家，她不知如何面對一切。
申多恩表示《祕密的女人》劇情麻辣，是一部豪門家鬥戲，描述相愛與需要的人，為了復仇與欲望發生危險鬥爭。她演這部戲時，一直自我提醒要完全理解劇情後，再用自己的方式來演出，如果演員無法感同身受故事，觀眾更是無法認同，直呼能演出該劇過足戲癮。
申多恩結婚6年，今年終於升格當媽，比起演戲，她大嘆生活比演戲難很多，現在自己將重心放在孩子身上，IG上都是曬小朋友的照片，申多恩的育兒小物也成了粉絲詢問的重點，她透露育兒很開心，即使頭髮被扯掉還是樂此不疲。
劇中，申多恩飾演設計師，現實中她老公就是室內設計師，家裡裝潢很文青風，隨手一拍都像網美打卡景點，也讓申多恩的IG成了許多網友追蹤的對象。《祕密的女人》16日晚間9點在緯來戲劇台播出。