2度確診重症率飆50%！醫籲「自我照護3招」穩固免疫防線

我是廣告 請繼續往下閱讀
據世界衛生組織指引，在疫情下做好自我照護可協助減輕疾病與挽救生命，但根據2022年自我照護習慣調查顯示，國人認知與行為卻不如預期。柳朋馳呼籲日常要注意自我照護的三項指引，面臨病毒或其他病原體風險時，才能有效穩固人體的免疫三大防線，物理屏障、非專一免疫細胞及專一性免疫細胞，有助抵抗外敵入侵。若營養攝取不足，可能影響免疫三防線禦敵，提高肺炎染病率，避免陷入反覆感染的惡性循環 。
一、預防：除了要維持外在防護，內在照護也很重要，像是心理健康維護、均衡營養攝取等，藉由保健品如綜合維他命、益生菌、口腔保健品維持好自身健康。2022年國健署發佈國民營養健康狀況調查，民眾支持免疫力的營養素中，至少三種攝取量不足，分別為維他命D、維他命E及鋅。
二、 緩解症狀：遇到輕微症狀一發生時及早處置，建議居家常備非處方用藥如止痛藥、感冒藥等；身體不適是否該用藥的標準，醫師建議可評估症狀影響日常生活的程度，透過適當的藥物，也能提升身體對病毒的抵抗力。
三、安全用藥：據世界衛生組織指引，當民眾的認知不足時，透過專業衛生人員的支持也非常重要，建議民眾日常可藉由專業人員了解正確用藥知識。
同時，消費保健品公司赫力昂攜手屈臣氏共同推廣家庭自我照護月，協助民眾從日常培養自我照護，即日起，民眾若有自我照護或安全用藥相關問題，皆可至屈臣氏門市向專業藥師做諮詢，即可獲得日常自我照護指引與諮詢體驗組乙份，限量20,000份。